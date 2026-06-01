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政府再就业津贴｜40岁以上最高可获$20,000！即睇申请教学：资格/方法/截止日期 

生活百科
更新时间：08:30 2026-06-01 HKT
发布时间：08:30 2026-06-01 HKT

再就业津贴试行计划｜政府统计处早前（5月19日）公布，本港的最新失业率达3.7%，失业人数高达139,200人。为了鼓励40岁或以上的中高龄市民重新投入劳动力市场劳工处推行了为期三年的「再就业津贴试行计划」，只要符合申请标准，每名重新就业的人士最高可获$20,000津贴金额！

以下罗列「再就业津贴试行计划」的津贴金额、申请资格及申请方法，一文睇清申请教学。

劳工处再就业津贴试行计划！全职工作12个月可获$20,000

劳工处推行的「再就业津贴试行计划」，旨在鼓励40岁或以上的中高龄市民重新投入劳动力市场 。
劳工处推行的「再就业津贴试行计划」，旨在鼓励40岁或以上的中高龄市民重新投入劳动力市场 。

「再就业津贴试行计划」自2024年7月起推行，截止上年年中（2025年5月），已录得超过4.3万名参加者及接近2.1万宗就业个案，反应十分热烈。再就业津贴分两期发放，不论是做全职（如保安、清洁、文员），还是时间较弹性的兼职，只要持续工作，都可根据工作性质与工作时数获取相应的财政支援。

津贴金额及发放标准：

工作性质 连续完成6个月工作之首期津贴 连续完成12个月工作之次期津贴 计划期内累计最高津贴额
全职工作 港币 10,000 元 港币 10,000 元 港币 20,000 元
兼职工作 港币 5,000 元 港币 5,000 元 港币 10,000 元

申请资格｜符合5个条件 年龄/失业时间/受雇形式

申请人需要同时满足以下所有核心条件，才符合计划的参加要求 ：

  1. 年龄要求：登记时必须年满 40 岁或以上（不设年龄上限）。

  2. 失业时间：在登记前，必须在香港连续 3 个月或以上 没有从事任何有酬工作（打工、自雇或自己做生意皆不可）。

  3. 合法受雇：可以在香港合法打工。

  4. 与新工作无亲属关系：您与受雇公司的老板不能有亲属关系。

  5. 非新工作公司管理层：您不能是受雇公司的东主、合伙人或董事。

 

申请津贴时序流程｜简单6步登记教学

无论是申报工作还是申请津贴，「再就业津贴试行计划」都有严格的「日期限制」，记得要按时提交表格，逾期将无法受理：

步骤 阶段 具体行动与申报截止日期
第一步 登记参加 于入职前在计划网站登记或递交纸本表格（特殊情况下，最迟须于入职后的 1 个月内 补办登记，且登记时必须仍受雇于该工作） 。
第二步 寻找工作 透过劳工处就业服务、招聘会或其他渠道成功获聘 。
第三步 申报就业 成功入职后（包括中途转换工作）的 1 个月内 必须向劳工处递交《申报就业表格》，未在限期内呈报的个案将丧失津贴申请资格 。
第四步 申请第一期津贴 连续完成 6 个月工作后，须于随后的 2 个月内 提交《再就业津贴申请表格》 。
第五步 申请第二期津贴 连续完成 12 个月工作后，须于随后的 2 个月内 提交《再就业津贴申请表格》 。
第六步 审批及发放 劳工处在确认资料完整且准确无误后，会向合资格人士发放津贴 。

就业支援与服务渠道

劳工处为参加者提供全面的线上与实体咨询服务，并委任香港工会联合会（工联会）及港九劳工社团联会（劳联）于全港设立12个服务点，协助计划推行：

服务渠道 联络或获取服务方式
线上平台 劳工处「互动就业服务」网站（www.jobs.gov.hk
热线与中心 劳工处各区就业中心及电话就业服务热线（2969 0888）
实体服务点 由工联会及劳联营运之全港 12 个服务点（提供线下登记与咨询）
计划专属热线 2116 0131 / 2397 7277


图片及资料来源：再就业津贴试行计划
 

同场加映：AI改变职场引裁员潮？银行业打工仔叹公司停请新人 料AI取代近半人力

 

 

 

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