政府再就业津贴｜40岁以上最高可获$20,000！即睇申请教学：资格/方法/截止日期
更新时间：08:30 2026-06-01 HKT
发布时间：08:30 2026-06-01 HKT
发布时间：08:30 2026-06-01 HKT
再就业津贴试行计划｜政府统计处早前（5月19日）公布，本港的最新失业率达3.7%，失业人数高达139,200人。为了鼓励40岁或以上的中高龄市民重新投入劳动力市场，劳工处推行了为期三年的「再就业津贴试行计划」，只要符合申请标准，每名重新就业的人士最高可获$20,000津贴金额！
以下罗列「再就业津贴试行计划」的津贴金额、申请资格及申请方法，一文睇清申请教学。
劳工处再就业津贴试行计划！全职工作12个月可获$20,000
「再就业津贴试行计划」自2024年7月起推行，截止上年年中（2025年5月），已录得超过4.3万名参加者及接近2.1万宗就业个案，反应十分热烈。再就业津贴分两期发放，不论是做全职（如保安、清洁、文员），还是时间较弹性的兼职，只要持续工作，都可根据工作性质与工作时数获取相应的财政支援。
津贴金额及发放标准：
|工作性质
|连续完成6个月工作之首期津贴
|连续完成12个月工作之次期津贴
|计划期内累计最高津贴额
|全职工作
|港币 10,000 元
|港币 10,000 元
|港币 20,000 元
|兼职工作
|港币 5,000 元
|港币 5,000 元
|港币 10,000 元
申请资格｜符合5个条件 年龄/失业时间/受雇形式
申请人需要同时满足以下所有核心条件，才符合计划的参加要求 ：
-
年龄要求：登记时必须年满 40 岁或以上（不设年龄上限）。
-
失业时间：在登记前，必须在香港连续 3 个月或以上 没有从事任何有酬工作（打工、自雇或自己做生意皆不可）。
-
合法受雇：可以在香港合法打工。
-
与新工作无亲属关系：您与受雇公司的老板不能有亲属关系。
-
非新工作公司管理层：您不能是受雇公司的东主、合伙人或董事。
申请津贴时序流程｜简单6步登记教学
无论是申报工作还是申请津贴，「再就业津贴试行计划」都有严格的「日期限制」，记得要按时提交表格，逾期将无法受理：
|步骤
|阶段
|具体行动与申报截止日期
|第一步
|登记参加
|于入职前在计划网站登记或递交纸本表格（特殊情况下，最迟须于入职后的 1 个月内 补办登记，且登记时必须仍受雇于该工作） 。
|第二步
|寻找工作
|透过劳工处就业服务、招聘会或其他渠道成功获聘 。
|第三步
|申报就业
|成功入职后（包括中途转换工作）的 1 个月内 必须向劳工处递交《申报就业表格》，未在限期内呈报的个案将丧失津贴申请资格 。
|第四步
|申请第一期津贴
|连续完成 6 个月工作后，须于随后的 2 个月内 提交《再就业津贴申请表格》 。
|第五步
|申请第二期津贴
|连续完成 12 个月工作后，须于随后的 2 个月内 提交《再就业津贴申请表格》 。
|第六步
|审批及发放
|劳工处在确认资料完整且准确无误后，会向合资格人士发放津贴 。
就业支援与服务渠道
劳工处为参加者提供全面的线上与实体咨询服务，并委任香港工会联合会（工联会）及港九劳工社团联会（劳联）于全港设立12个服务点，协助计划推行：
|服务渠道
|联络或获取服务方式
|线上平台
|劳工处「互动就业服务」网站（www.jobs.gov.hk）
|热线与中心
|劳工处各区就业中心及电话就业服务热线（2969 0888）
|实体服务点
|由工联会及劳联营运之全港 12 个服务点（提供线下登记与咨询）
|计划专属热线
|2116 0131 / 2397 7277
图片及资料来源：再就业津贴试行计划
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