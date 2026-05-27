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Google Map街景图留下逝世7年爷爷、爱犬温馨日常！孝顺孙仔感触：感谢保存这些珍贵瞬间

生活百科
更新时间：13:20 2026-05-27 HKT
发布时间：13:20 2026-05-27 HKT

科技不仅为生活带来便利，有时更能为人们保留弥足珍贵的回忆。日前，有位目前在英国生活的港男透过Google地图（Google Map）的历史街景功能，意外寻获已于2019年离世的爷爷及爱犬在香港太子街头散步的身影。他对此深感触动，并以中英双语发帖感谢Google保存了这些珍贵瞬间，引起了大批网民关注与共鸣。

逝世7年重逢！Google Map街景寻获爷爷、爱犬昔日身影 港男感恩科技保留时光

该位名为William的港男在社交平台Threads上发布帖文，讲述他利用Google地图检视太子荔枝角道一带的历史街景时，意外发现了爷爷牵著松鼠狗外出的身影，「我喺Google Map街景服务嘅「回到过去」功能，揾到我阿爷同我只松鼠狗喺街散步嘅相」。

面对时隔多年的「重逢」，William难掩思念之情，指出爷爷与爱犬均于2019年逝世，「好挂住佢哋」。他更补充，该松鼠陪伴他整整16年时间，横跨小学至大学的成长阶段，并形容爱犬在16岁「毕业」非常叻仔。对于能再次看见这温馨的一幕，他在帖中向Google致谢，表示「finding that photo meant so much to me（找到这张照片对我意义重大）」，并感激科技保留了这些珍贵时刻。

感动15万网民：搞到人哋眼湿湿

该帖文发布后迅速引起热议，累积浏览量超过15万次。这段跨越时空的画面令不少网民为之动容，有人直言这篇帖文「晨早流流搞到人哋眼湿湿」。同时，有网民仔细观察照片后指出，即使影像模糊，仍能看出狗狗与爷爷在一起时展露著开心的笑容。

此外，事件亦唤起了许多人对已故亲友与宠物的回忆。部分网民留言分享自身经历，指自己也曾于Google地图看见已故婆婆的踪影，亦有人讲述长辈与狗只之间深厚感情的故事。大批网民向William送上安慰，感言爷爷与爱犬「依家都喺天堂一齐散紧步」，并认为「爷爷同松鼠狗喺Google Map多活7年呢」。

 

资料授权：williamluke_lcfc

 

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