山顶缆车138年长者优惠套票！$90包来回车票连凌霄阁摩天台入场 尽览维港无敌靓景

山顶缆车长者优惠｜香港山顶缆车作为拥有过百年历史的经典交通工具，一直深受本地市民及全球旅客欢迎，更是饱览维多利亚港璀璨景致的必到景点。适逢138周年庆典，山顶缆车推出震撼限时快闪优惠，长者现只需$90即可享有来回车票及凌霄阁摩天台428入场，绝对是带领长辈轻松游览香港美景的最佳时机！

山顶缆车长者优惠套票 来回车票连凌霄阁摩天台入场$90

山顶缆车长者优惠套票 来回车票连凌霄阁摩天台入场$90

山顶缆车138周年套票优惠

太平山顶是香港最具代表性的地标之一，而乘搭山顶缆车更是极具象征意义的体验。即日起至6月5日，只要透过山顶缆车官方网站进行网上购票，或透过官方微信小程序「香港山顶缆车 ThePeakTram」购买，即可享有限时138周年优惠，小童及长者来回车票连凌霄阁摩天台428单次入场票仅需$90，而成人套票亦只需$138。

现时运行的第六代山顶缆车车厢宽敞舒适，并设有特大观景玻璃窗，沿途能欣赏半山翠绿林木与繁华都市，非常适合一家大细乘坐。抵达山顶后，更可凭套票登上香港最高360度观景台——凌霄阁摩天台428。无论是日间的蓝天白云、辽阔海景，还是夜幕低垂时的万家灯火及著名维港夜景，都能一览无遗。

山顶缆车138周年快闪优惠