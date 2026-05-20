年度科技盛事Google I/O 2026大会揭幕，在长达两小时的Keynote演讲中，Google贯彻「AI-First」路线，发布了新一代Gemini 3.5系列模型、24/7工作的AI代理Gemini Spark，以及被喻为影片版Nano Banana的Gemini Omni，同时透过Gemini植入搜寻、办公及眼镜所有场景，将AI由辅助工具进化为核心大脑，以下为大家整理了各项重点技术，了解Gemini将会如何影响我们的日常生活及工作。

Google I/O 2026懒人包！AI代理接管生活 Gemini 3.5/Spark/Omni三大核心科技一文看清

Gemini 3.5系列：超强Flash版即日上架

Google正式发布新一代Gemini 3.5核心模型，当中主打轻量高效的Gemini 3.5 Flash即日向用户免费开放，香港用户现在打开Gemini App、Google Search已经用得到。据大会公布数据，新模型的资讯输出速度比上代大幅提升，运算能加更胜Gemini 3.1 Pro，尤其处理复杂的程式码生成，以及需要多步骤执行的AI代理（Agent）自动化任务，表现更为流畅。至于运算能力更强大的Gemini 3.5 Pro暂定6月登场。

Gemini 3.5 Flash：即日推出，Google强调是目前最强代理与编程模型，输出速度快过Gemini 3.1 Pro。在程式码生成与多步骤Agent代理自动化任务上表现极佳。

Gemini 3.5 Pro：官方预告要等到6月先推出。

Gemini Spark：24小时工作AI代理

Gemini Spark是一个真正在背后24/7工作的个人AI代理。

Gemini Spark基于最新Gemini 3.5模型。

一如OpenClaw，Gemini Spark能自动处理多步骤任务，并有Agent Payments Protocol防止AI自动付款。

Gemini Omni是多模态世界模型，打破以往文字、图像与影片各自独立处理的界限。

这可能是上班族最期待的功能！Gemini Spark是一个24小时不停工作的个人AI代理，不用打开手提电脑或手机，Spark依然在云端后台执行被指派的任务，且能够深度串连用户的Gmail、日历及Google Drive，自动追踪重要邮件、整理会议摘要，甚至跨平台串接Canva或OpenTable等第三方程式，自动帮用户排好整个星期的工作或预先通知餐厅订枱，名副其实全天候助理，并会于下周率先供订阅「AI Ultra」服务的美国用户试用。

真Agent能力：基于Gemini 3.5，自动处理多步骤工作，如准备客户会议资料。

全天候开工：24小时在云端处理任务，自动按排行程与工作流程。

打通Google Apps：可以串联你的Gmail、日历、文件，自动追踪邮件、整理会议记录、甚至串接第三方App。

安全机制：为防止AI「暴走」，Google推出Agent Payments Protocol（AP2），设有消费限额同商户白名单，现阶段任何交易都须用户确认。

Gemini Omni：对应多模态 语音剪片

Gemini Omni是多模态世界模型，打破以往文字、图像与影片各自独立处理的界限。

Gemini Omni能同时理解文字、图像及声音有元素，并直接生成影片。

Gemini Omni Flash可直接用文字或语音指令进行影片修改。

Gemini Omni Flash可直接用文字或语音指令进行影片修改。

今年在多媒体生成领域的重大突破，首推多模态世界模型Gemini Omni，这款新模型打破以往文字、图像与影片各自独立处理的界限，能同时理解所有元素，并直接生成影片。率先推出的Gemini Omni Flash更带来革新的「对话式影片剪辑」功能，未来在制作影片或拍摄YouTube Shorts时，不再需要繁复剪辑技术，直接用文字或语音指令，如说出「帮我将背景转成旺角街景」或「令画面左边架车开快一点」，AI就能即时理解并修改影片中的特定元素。

多模态世界模型：过去AI是文字归文字、影片归影片，Gemini Omni能同时理解文字、声音、图像并生成影片。

语音剪片：Gemini Omni Flash不但可生成电影级影片，还能直接用语音或文字对话方式修改影片。

Google Workspace：全面语音办公

Docs Live今夏同步登陆Gmail及Keep。

Docs Live透过捕捉语音内容，将阁下灵感或想法生成完整充实的Google Doc。

针对商务及办公市场，Google Workspace迎来近年最大升级，当中核心功能Docs Live，对懒得打字的用户来说，现在处理文书，只需开启语音，将脑海中零碎想法一口气讲出来，Gemini就会自动捕捉语音内容，进行逻辑梳理、排版，并在几秒钟内生成一份结构完整、内容充实的Google Doc文件。Google表示，这项强大的语音办公功能将于今夏同步登陆Gmail及Keep，未来配合Gemini Spark，更能实现跨Sheets数据分析与自动发送报告的全自动工作流程。

Docs Live：只要开启语音，把脑中想法全部讲出来，Gemini就会自动梳理及生成结构完整Google Doc。

自动工作流：配合Gemini Spark能自动跨越Sheets、Gmail与Docs处理繁杂的后台任务。

Android XR：语音眼镜秋季登场

Google联手Samsung于秋季推出首款Android XR语音智能眼镜。并由Gentle Monster及Warby Parker负责设计。

语音眼镜可通过镜头分析眼前场景或物件，并透过语音跟用户互动。

除了AI，Google I/O 2026宣布跟Samsung扩大合作，并于秋季推出首款采用Android XR系统的语音智能眼镜，眼镜设计交由Gentle Monster及Warby Parker负责，尽管是不设萤幕显示的语音眼镜（Audio Glasses），仍可透过语音跟AI互动，并可随时叫Gemini帮忙认路、影相、播歌，又或翻译文字。

设计：Gentle Monster及Warby Parker参与设计，外观偏向时尚，由于没有萤幕，机身更轻巧。

功能：透过Gemini AI可以影相、播歌、翻译、亦可操控手机、智能手表应用。

Google I/O 2026核心亮点概览：

核心亮点 主要功能 上线时间 / 适用对象 Gemini 3.5 Flash 主打Agent与Coding，表现比Gemini 3.1 Pro更好 即日起全球免费开放 Gemini Spark 24/7云端个人助理 下周开放美国AI Ultra订阅者试用 Gemini Omni Flash 多模态影片生成与「对话式剪辑」 本周起陆续登陆YouTube / Gemini App Docs Live 灵感讲出来即变文件 今年夏天推出 Android XR语音眼镜 联手三星，全天候语音助理 今年秋季登场

文：B1807

图：Google