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过大礼提6万礼金遭男方1句拒绝 港女心淡狠斩11年情 网民力撑及时止蚀：恭喜你！

生活百科
更新时间：16:45 2026-05-20 HKT
发布时间：16:45 2026-05-20 HKT

结婚往往是情侣关系的一大考验，筹备期间需要双方沟通以达成共识，如双方价值观及态度出现极大差异，随时成为分手导火线。近日，有网民在社交平台发文分享，日前决定与拍拖11年的男朋友分手，全因在筹备婚礼期间，事主提出父母希望收取约6万元礼金，岂料竟遭男方一口拒绝，更两度扬言「唔（想）同你结婚」。女方对此感心淡，最终决定痛斩11年情并取消婚约。事件引起大批网民关注，并一面倒力撑事主的决定：「恭喜你结婚前睇清楚对方」！

过大礼提6万礼金竟遭男方拒绝 港女心淡痛斩11年情

过大礼提6万礼金遭男方1句话拒绝 港女心淡狠斩11年情 网民力撑及时止蚀：恭喜你！（剧照，非当事人）
过大礼提6万礼金遭男方1句话拒绝 港女心淡狠斩11年情 网民力撑及时止蚀：恭喜你！（剧照，非当事人）

该名女网民在社交平台发文，抒发自己决定取消婚约的心路历程。她表示与前男友「一齐咗11年，备婚接近1年」，无奈最后还是决定分开。事缘双方在商讨「过大礼」的细节时，女方父母希望在传统中式礼仪上收取约6万元礼金，作为添置嫁妆之用，没想到男方听罢竟一口拒绝，更表示：「如果一开始知道搞咁多野（嘢），我就唔想同你结婚，你说服唔到你父母，我就唔同你结婚！」

面对男友的强硬态度，事主不仅积极与父母沟通，甚至主动提出「唔介意同男方分担一半礼金」，纯粹希望完成仪式令长辈安心。当她建议男方与家人商量再作决定时，男方竟反驳：「唔系我屋企人话事，系我话事，我结婚关佢哋咩事！」甚至埋怨事主将过程变得复杂：「一早话左（咗）简单搞，依家搞到咁大！」

事主慨叹，自己原本满心期待步入婚姻殿堂，岂料婚前两度收到对方的「唔结婚」宣言，令她彻底死心，决定为这段长跑多年的感情画上句号。

网民一面倒力撑及时止蚀：恭喜你！

帖文公开后，网民纷纷留言安慰事主，并几乎一面倒恭喜她能够「及时止蚀」。有人指出，此事的核心无关金钱，而是男方不尊重女方及其家人：「唔系礼金既（嘅）问题，问题系佢既（嘅）态度！恭喜你结婚前睇清楚对方」、「真心嫁左（咗）呢啲人成世无幸福，不如单身」。有网民分析，称二人由大学开始拍拖11年，推算男方约30岁左右，但却「拎6万礼金出嚟都搞唔掂」，加上其恶劣的言辞，反映他「即系只系想用lowest cost（最低开支）去维持关系」。

此外，有网民感叹「结婚真系一个试炼场」，认为虽然放弃11年的感情很可惜，但婚前发现不合适总比婚后后悔好。有过来人分享家人结婚的经历作对比，表示当年女家要求「88,888嘅礼金，男方一口应承」，到真正过大礼时，女家其实只象征式收取8,888元，将余下的8万元全数退回给男家，强调「因为我系嫁妹，唔系卖」，指出礼金往往只是一份尊重和考验，最重要是看到对方愿意承担的心意。

来源：Threads

文：LW

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