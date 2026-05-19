港人列深圳按摩「黑店」8大特征！长者免费/派优惠券拉客/职员无制服 网民劝：唔贪平就冇事

近年，不少香港市民都会趁假日北上按摩消遣。不过，在挑选按摩店时务必小心，以免误入「黑店」中伏！近日，有网民在社交平台发文，称早前在罗湖一个商场误入按摩黑店的经过，事后更根据自身经历列出按摩黑店的8大特征，包括长者免费、派优惠券拉客、职员无制服等，呼吁网民切勿中伏，即看下文了解详情！

港人深圳按摩误入「黑店」 店员强硬推销购买套票

近日，有网民在Threads发文，指日前经过罗湖一个商场时，发现有数间按摩店均挂出「体验价：人民币39元」的招牌，更声称会附送各类疗程，于是决定和朋友「一试究竟」。事主表示，他们首先被安排浸脚，惟足足等了40分钟，直到水都变凉了，技师才现身，「一男一女技师嚟到就好似查家宅咁问你好多嘢。」随后，技师一边按摩一边推销套票，「大约三分钟后个男技师就讲，呢个价钱只系畀你体验下我嘅手法，唔会帮你做全套，你要做全套就要买套票。」期间，女技师亦接力施压，扬言「你哋唔系想按39蚊就算？」、「我认得你哋㗎，唔好打算下次嚟用39呀！」

事主当时不甘示弱，当场反驳其销售手法大有问题，且按摩手势极不专业，「整个过程大约25分钟，所谓嘅肩颈全部冇按到，膝头又冇。」楼主补充，当时店内有许多长者光顾，担心他们因此受骗，「我见到入面好多香港人都系上咗年纪，真系有机会畀佢哋凶到，真系要企硬唔好帮衬。」

按摩「黑店」8大特征警告勿中伏 长者免费/派优惠券拉客/职员无制服

随后，事主列出深圳按摩「黑店」8大特征，提醒港人北上时务必认清：

以平价按摩作招徕：小心一般声称超低价、极平新客体验价的按摩店。 职员态度恶劣：职员会「黑面」，或故意批评顾客「身体差」以威胁其购买疗程。当顾客拒绝消费时，职员甚至会出言恐吓，例如称「我记住你了」、「下次别想在这里出现」等。 门外派优惠券：门外有大量中年妇女派发优惠券「拉客」，吸引顾客到店后再进行推销。 长者免费：以「长者免费」为噱头吸引长者「入局」。 职员无制服：店内员工通常没有统一、规范的制服。 故意制造痛楚：按摩时会故意大力按压，令顾客感到痛楚，再借机指其身体有毛病需进行治疗。 搜集不必要个人资料：过程中不断询问与按摩完全无关的个人资料。 临时加价：按摩中途会以各种名目要求临时加钱。

网民劝：唔贪平就冇事

帖文引起网民热议，有网民警告切勿「贪便宜」，「香港人北上就系去按摩比较多，贪平唔识嘅舖头冲入去，中伏都系自己攞嚟衰」、「二十年前都唔止呢个价」、「一睇有知道中伏，10年前价钱平？」也有网民提醒应选择连锁经营的大型按摩店，「行前少少罗湖村果度就有新银座，暹罗湾呢啲大场」、「转去深圳熊泰洋桑拿啦，￥188一个半钟，港币付款一对一，免小费，生果饮品任饮任食，罗湖口岸专车接送。」

来源：Threads

文：Y