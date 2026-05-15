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长者群组热议生果金、长生津「双粮」即将发放？最多获派$8,690 即睇3大注意事项免被DQ

生活百科
更新时间：19:07 2026-05-15 HKT
发布时间：19:07 2026-05-15 HKT

生果金双粮｜长生津双粮｜政府派钱是市民最关心的议题之一。近日网上流传，政府将于5月起向现时合资格领取生果金及长生津的长者，发放俗称「双粮」的额外一个月津贴。《星岛头条》将为各位长者详细整理「双粮」的发放详情及注意事项，确保大家能顺利领取福利。

网传生果金、长生津「双粮」即将发放？合资格长者最多获派$8,690

财政司司长陈茂波于本年度的《财政预算案》中，宣布向领取高龄津贴（生果金）、长者生活津贴（长生津）及伤残津贴等公共福利金的合资格市民，发放额外一个月的津贴（俗称「双粮」），以纾缓长者的生活压力。

虽然官方尚未公布确切日期，但在各大社交平台及手机通讯群组中，不少老友记正热烈讨论「双粮」的发放时间。综合网上流传的消息，普遍指「双粮」预计将于5月底至6月初存入合资格长者的银行户口。有网民根据过往经验推测，由于立法会一般在4月底通过相关拨款，按约一个月内发放的惯例，5月出「双粮」的可能性极高。

延伸阅读：长者生活津贴2026｜长生津/生果金（高龄津贴）最新金额/申请资格 资产过上限可善用年金计划?

生果金、长生津双粮发放详情｜长者可额外获多少津贴？

生果金、长生津双粮发放金额

这次「双粮」是指发放额外一个月的津贴。换言之，在发放月份，长者除了原有的每月津贴外，将会再收到一笔相同金额的款项。以调整后的新标准计算：

  • 高龄津贴（生果金）：
    • 原有每月津贴：$1,675
    • 发放「双粮」月份将收到总额：$3,350（$1,675 x 2）
  • 长者生活津贴（长生津）：
    • 原有每月津贴：$4,345
    • 发放「双粮」月份将收到总额：$8,690（$4,345 x 2）

劳福局：最快可于《条例草案》通过一个月后开始发放

就「双粮」的具体发放时间，《星岛头条》向劳工及福利局（劳福局）查询。局方回复指，立法会已于4月29日（三）三读通过《2026年拨款条例草案》，而有关的一次性额外款项最快可于《条例草案》通过一个月后开始发放。局方会尽快落实发放详情，并适时向公众公布，市民请留意官方发布的最新消息。

发放方式

合资格的长者毋须办理任何申请手续。政府会将款项自动存入长者现时领取津贴的指定银行户口，非常方便。

3大注意事项 小心错过获派「双粮」

为免因资格问题而错失福利，长者们应特别留意以下三大要点：

1. 离港宽限

根据规定，领取津贴的长者在付款年度内，离港日数不能超过指定上限（现时为90天）。虽然「双粮」发放对此有特别安排，但仍建议长者留意自己的离港纪录，以免影响正常津贴的领取资格。

2. 更新个人资料

如果曾搬迁、更换电话号码或银行户口，必须尽快通知社会福利署更新资料。错误或过时的资料可能导致无法按时收到津贴。

3. 资产豁免期

针对「长生津」的申领人，政府在计算一次性「双粮」时，通常会提供一年的豁免期，即这笔额外款项在一年内不会被计入资产审查。

资料来源：社会福利署香港特别行政区政府新闻公报

同场加映：财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！

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