机场快线优惠｜快闪激减！香港站单程车票$10/全线单程65折（附优惠码）
更新时间：18:32 2026-05-14 HKT
发布时间：18:32 2026-05-14 HKT
发布时间：18:32 2026-05-14 HKT
对于正计划出游的旅客而言，机场交通是旅程开支中不可或缺的一环。想以最划算的价格享受最快捷的服务，就绝不能错过这次的快闪优惠！香港机场快线将于5月15日早上11时正，推出香港机场快线车票限量激减优惠，香港站单程票价低至震撼价$10，绝对是全城焦点，记得准时开抢！
机场快线快闪优惠！5月15日齐抢 香港站$10单程票＋全线65折
香港机场快线（Airport Express）向来是连接香港国际机场与市区最快捷可靠的交通工具，全程仅需约24分钟即可由香港站直达机场，让旅客轻松掌握行程时间。而本次机场快线优惠，需经旅游优惠预订平台Klook入手！快闪推广分为２大重点，优惠力度非常吸引人。无论是由哪个站点出发，都能找到心仪的折扣，让旅费悭得更多。
第一重优惠：限量必抢！$10香港站单程票(>>预订连结<<)
5月15日早上11时起，使用优惠码「AEL0515」购买香港站单程车票，即可以破天荒价HK$10购得，数量有限，售完即止。
第二重优惠：全线通用！单程车票65折 (>>预订连结<<)
若错过$10优惠，或需从其他站点出发，亦可使用优惠码「AEL35AL」，享受全线单程车票65折的优惠。
65折优惠后机场快线票价整理：
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出发站
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原价
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Klook 65折后
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香港站
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HK$102起
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HK$66.3
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九龙站
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HK$89起
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HK$57.85
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青衣站
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HK$62起
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HK$40.3
机场快线限时优惠详情
- 预订平台： Klook
- 优惠日期： 2026年5月15日 早上11:00 AM 开始
- 优惠详情：
- 输入优惠码【AEL0515】，即可以HK$10购买机场快线香港站单程车票（数量有限）。
- 输入优惠码【AEL35ALL】，可享机场快线单程车票65折优惠。
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