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爱彼AP X Swatch陀表｜叫价$3,000 铜锣湾、尖咀分店提早现人龙 潮流教父陈冠希唔睇好

生活百科
更新时间：15:40 2026-05-13 HKT
发布时间：15:40 2026-05-13 HKT

AP x Swatch｜近年各大品牌联乘已成潮流，每次均引发热话及抢购潮。瑞士名表品牌爱彼Audemars Piguet（AP）与潮流手表品牌Swatch的世纪联乘，定于本周六（5月17日）正式开卖，但早在今日（13日）铜锣湾及尖沙咀等多间分店外已出现排队人龙，场面墟冚，迅速引起了全城关注！

爱彼 AP x Swatch「Royal Pop」系列未卖先热 铜锣湾、尖沙咀分店现人龙

继与Omega及Blancpain的成功合作后，Swatch再次投下震撼弹，无预警地在官方Instagram公布与瑞士奢华腕表品牌 Audemars Piguet（AP）联手，推出全新「Royal Pop」表款，香港区的定价为$2,940至$3,150不等。此消息一出瞬即成为全球热话，不少表迷及网民更以AI制图方式预测新表设计。而期待多日，这款AP x Swatch 表款今日终于现真身，是一系列8款不同颜色的生物陶瓷怀表设计，令不少粉丝大为惊喜。

排队党提早4日紥营抢购

而这款联乘系列亦一如大家所料会引来「抢购潮」，距离正式发售尚有四天，这股抢购热潮已一触即发！有读者向《星岛头条》报料，指尖沙咀海港城分店外，今早已摆放了数张椅子用作「霸位」工具。同时，《星岛头条》记者到访过铜锣湾罗素街分店，亦见超过10人的人龙「担凳仔」坐定定排队，更不乏后生仔及长者，似乎做足准备马拉松式轮候。

陀表设计出人意表 潮流教父陈冠希不看好？

有趣的是，早前网上流出的多张预测图均显示腕表是附有表带，然而根据官方今日公布的实物图，此联乘系列是没有表带的陀表造型。尽管如此，似乎也无阻各位粉丝的热情及排队党抢购的决心，相信开卖当日将会掀起一股炒卖热潮。

不过，并非所有人都睇好这次合作。有「潮流教父」之称的陈冠希（Edison Chen）就毫不留情地在Swatch的官方宣传帖文下留言，仅以一个「大便」及「小丑」的emoji表达其不屑，反应极端，为事件增添了更多话题性。

AP x Swatch「Royal Pop」香港发售门店地址：

  • 尖沙咀圆方1楼木区1097A号
  • 尖沙咀 K11 Musea 3楼320号
  • 铜锣湾启超道2号
  • 旺角朗豪坊3楼05号
  • 尖沙咀弥敦道132号美丽华广场一期地下G35号
  • 尖沙咀海港城海洋中心3楼323C号

 

资料来源：Threads、Swatch

 

同场加映：铜锣湾凌晨惊现神秘「椅子长龙」！街边排满逾30张櫈仔 通宵轮候只为参加1活动？

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