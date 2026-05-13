公屋男户主与妻吵架被赶出门！求问排1人单位要几耐 网民献策做1事可排快3年？

家庭纠纷是不少家庭或会面对的难题，若发生在公屋家庭，住屋问题更会令情况雪上加霜。近日，有网民的父母因口角闹翻，其父被逐出家门，事主遂于网上求助，询问为父亲申请一人公屋单位的可行性，旋即引起网民热烈讨论。

夫妻吵架子女头痛 老父亲被逐出公屋家门？

家庭纠纷是不少家庭或会面对的难题，若发生在公屋家庭，住屋问题更会令情况雪上加霜。（TVB《香港爱情故事》剧照）

有网民在社交平台「香港公营房屋讨论区」发文，分享其家庭困境。据事主描述，其母亲为户主，近日与父亲「突然吵架」，盛怒之下将丈夫赶出家门。面对父亲顿失居所，事主徬徨地表示「我哋仔女头痛」，并指其父有意申请「公屋一人户／简约公屋」，故发文「请问系咪要等好耐？」。

帖文一出，引来大量网民留言。部分网民对事主父亲的处境表示同情，但亦有不少人质疑此举是企图滥用公屋资源，直言「又系到借啲意想呃多间公屋」、「如果个个吵2句就有个政府地方住，我日日吵」。更有网民实际地指出，在未有正式法律文件证明下，房署难以处理这类申请，称「房署不会理，因为太多人用尼招，我有资格讲，因我阿妈都试过赶我老豆出门。」

网民建议先离婚 1人申请可缩减轮候时间

在众多回应中，不少网民建议事主父母先办理离婚手续，认为这是最快的解决方法。有网民指「唔离婚，房处系没可能俾你爸申请到嘅」，并建议「离婚后即刻去房署除名，同时表明要申请公屋」，指房署职员会提供协助。根据房屋署政策，离婚确实可能成为公屋家庭成员重新获配单位的一个途径。对于离婚后没有子女管养权的单身一方，可透过「一人申请」登记公屋，并有机会「获缩减轮候时间，减幅相等于前租约的居住期，但最长以三年为限」。

而在更复杂的情况下，房署亦有相应安排。倘若离婚配偶「均各自获判一名或以上子女的管养权」，或有成年子女等「认可住客」选择分别与其同住，房署则会考虑为双方各自编配公屋单位。然而，这需要双方均通过严格的「全面经济状况审查」及「住宅物业权审查」，确保其入息、资产及物业持有状况符合申请资格。他们亦可选择以绿表资格置业，作为替代方案。

面对网民的激烈讨论及「献策」，事主最后回应，表示子女们的初衷是「希望唔好离婚，忍下忍下就一世」，发文只因忧心父亲被赶后无处可归，想预先了解往后的安排，并强调「我哋无意攞取政府更多资源」。