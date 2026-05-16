港人夫妇移居深圳黄贝岭 悭钱用直通巴分4次「蚂蚁搬家」！分享2原因选择月租¥7,500 Service Apartment

近年，愈来愈多港人考虑移居生活成本相对较低的地区。一对香港夫妇在经过多地比较后，最终选择深圳作为他们移居生活的第一站，更在社交平台上记录了从香港搬家到深圳的经历，以及入住服务式公寓的体验，「蚂蚁搬家」的过程引起了不少网民的关注。

移居深圳黄贝岭！港人夫妇入住月租¥7,500 Service Apartment

YouTube频道「AyuChannel」于4月24日上传了一段有关两夫妇移居到深圳的影片，他们在片中表示，在考虑过香港、马来西亚、泰国等多个地点后，因应语言、生活文化、食物及气候等因素，最终选定居深圳。最初，他们通过地产经纪看楼，但在偶然机会下看到一间位于黄贝岭的服务式公寓介绍，实地考察后便一拍即合。

跨境搬迁限制多 「蚂蚁搬家」四度往返

由于是次为跨境搬迁，Ayu夫妇决定尽量「断舍离」，将部分状况良好的旧物捐赠。然而，他们很快发现，原来跨境搬家并不能连人带行李一车直达深圳，法例要求过关时旅客需自行携带行李。这个限制令他们放弃了一次性搬运的想法，转而采用「蚂蚁搬家」的方式，分批将行李运往新居。

他们从佐敦乘坐过境巴士至皇岗口岸，过关后再转乘网约车，过程顺利且车费合共仅$500多，共往返了四次，才将大部分家当搬妥，正式入住。此外，他们特别提及公寓方面提供临时仓储服务，让住客可以预先存放物品。

服务式公寓设备齐全：只要带著行李就能直接入住

入住后，Ayu夫妇对新居的设施感到非常满意。公寓不仅提供齐全的家电，如电磁炉、微波炉及洗衣连烘衣机，「完全不用烦恼，只要带著行李就能直接入住」，更有一星期一次的房间清洁服务。他们亦分享了初到深圳的生活体验，例如需要申办中国内地电话号码才能使用外卖服务，并称赞外卖「价廉物美，服务效率极高」。

公寓位置优越 邻近三大口岸

翻查资料，Ayu夫妇入住的「单间豪华公寓」房型，面积约288平方呎，基础月租为¥7,500，已包含管理费、网络及健身房使用权等。另一种则是全包方案，¥9,200的月租在基础服务之上，额外提供每周两次的客房清洁及每月¥500的能源费津贴。

该公寓的地理位置亦相当优越，不但邻近罗湖、文锦渡和莲塘三大口岸，周边更是购物中心及东门老街等热门商圈。交通方面，公寓步行至地铁2、5、8号线仅需约3分钟，无论是日常通勤还是外出消遣都非常便捷。

网民羡慕：为自己而活，是一种值得向往的选择

该影片发布后，在网上引起广泛共鸣，不少网民对事主夫妇的决定表示支持和羡慕。许多留言指出，他们的生活方式正好反映了对高性价比和优质生活环境的追求。有网民分享自身经验，表示其父母移居深圳龙华后「非常满意，已经返唔到转头」。

此外，讨论也延伸至深圳以外的大湾区城市。有留言提到，除了深圳，珠海、中山、惠州等地亦因其极具吸引力的房价和便利的交通，成为港人退休养老的热门选择。更多网民则是被事主「断舍离」的勇气和「旅居」的生活态度所触动，感叹能够放下一切，「为自己而活，是一种值得向往的选择」。

影片采权：AyuChannel