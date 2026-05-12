连锁寿司店推销「试食」引争议？海外客不满无提前告知收费 误会免费拒付款 自称前员工解释做法……

连锁寿司店推销方式引争议？近日，有网民于小红书发文，称日前来港时光顾一间连锁寿司店，在用餐期间遇到店员拿著寿司走过来问：「要不要尝（尝）一下」，当下他以为是免费的「试食」，因此认为「可以尝一下」。然而，直至结账时，事主始发现这类「试食」原来需要收费，不满店方未有预先告知费用，并坚拒支付相关款项，最终报警处理。对于「试食」引起的误会，有自称前员工解释寿司店一向的做法......

连锁寿司店推销「试食」引争议？海外客误会免费拒付款 不满无提前告知收费

部份食肆会安排员工以餐盘捧上新品推介，或是临闭店前向客人促销，以免浪费即日新鲜食材。最近，一位能以英语、普通话及不流利广东话的海外客人来港，并到访一间连锁寿司店用餐。期间，有店员捧著餐盘并上前询问事主：「要不要尝（尝）一下（寿司）」，事主留意到寿司份量不多，而且不是餐牌常见款式，「认为是试吃，就说可以尝一下啊」。

直至事主结账时发现账单有异，「我问他们不是有一个是试吃吗？」形容当时店员随即态度强势地表示，「香港没有吃了东西不给钱的道理，你吃就必须要付钱」。事主不同意店员的处理方式，不满店方未有事先告知价格收费，「只问了我要不要尝一下，凭甚么收费！」

事主又指，当时负责收银的店员及经理均坚持要求他付款，同时以广东话向其他员工表示：「这个人吃了寿司不想付款。」事主听懂店员对话后，再次强调自己不满收费安排，最终报警处理。事主透露警方表示没有权利让餐厅豁免收费，但建议事主可向消费者委员会投诉，他随后亦以电邮向有关部门及餐厅反映事件。

网民好奇「第一次吃？」 自称前员工解释做法……

对于事主的遭遇，不少网民表示相关连锁餐厅筹内地分店亦有以上的推销行为，「广州也是这样，兜售新品」、「无锡上海苏州都会有这样的推荐品尝，但是都会告知价格」、「内地也会拿托盘走过来问要不要试一下新出的XX寿司，但从来不会是免费」。同时，有网友表示这是该店一向的做法，「一向都会捧住个盘行出嚟sell嘢食的，同时按碟颜色收钱，所以大家一望到只碟已经知几钱」、「确实是要付费的，会端盘子来推销的，不是针对你」、「第一次吃？拿过来的餐是做推广，不是让你免费试吃」。

有自称该寿司店前员工的网民留言解释这是「贩促」，即向客人推介销量不佳的货品，「一般来说店员的确不会主动讲价钱的（除非顾客主动询问），其实我个人也不太赞成这种行为」。不过，也有网友认为此做法确实会引起首次或不常光顾客人的误解，「根本没说过要不要收钱的问题，确实很confusing（困惑）」、「职员四处问『新出㗎，要唔要试吓？』听上去容易误导是免费试食」。

《星岛头条》就此事件联络涉事餐厅，惟截稿前尚未获回复。

文:RY

资料及图片来源:小红书