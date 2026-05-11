港人都有份！深圳卫健委福田「带状疱疹疫苗」优惠 50岁以上长者第二针免费 两针仅需¥1650 附预约教学
更新时间：18:07 2026-05-11 HKT
发布时间：18:07 2026-05-11 HKT
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深圳蛇针优惠｜随著深港两地交流日益紧密，北上睇症、做检查成为许多香港市民的健康新选择。近日，深圳卫健委辖下福田区疾病预防控制中心推出疫苗接种惠民活动，其中俗称「蛇针」的重组带状疱疹疫苗优惠，50岁或以上香港长者们亦可参与，在指定期间内完成接种，可享第二针免费的优惠，提供了极具吸引力的健康保障。
港人北上打蛇针优惠！福田区疫苗接种惠民活动 50岁以上长者第二针免费
疾病预防控制中心为提升市民健康水平及减轻他们的负担，于去年8月起特别推出福田区疫苗接种惠民活动，其中俗称「蛇针」的「重组带状疱疹疫苗（CHO细胞）」被纳入优惠范围内，只要满足接种条件，港澳台及外籍人士同样可以享受「首针自费，第二针疫苗免费」的优惠。
在活动期间，第一针「重组带状疱疹疫苗（CHO细胞）」的费用为¥1629，完成后第二针仅需支付¥21的服务费，两针总费用合计为¥1650。需注意，若港人选择使用医疗券，则会按原价¥3643进行结算。
深圳福田区接种「重组带状疱疹疫苗（CHO细胞）」价钱：
|疫苗类型
|优惠对象
|接种程序
|第一剂
|第二剂
|总费用
|重组带状疱疹疫苗（CHO细胞）
|50岁以上人士
|2剂次（0、2月）
|¥1629
|¥21（服务费）
|¥1650
谁可享深圳福田区疫苗接种「蛇针」优惠？
凡年满50周岁及以上，且过往没有接种过此类疫苗的人士即可享有第二针免费的优惠。参与者必须在福田区同一间预防接种门诊完成两剂次的全程接种，方可享受第二剂的费用减免。
福田区「疫苗接种惠民活动」活动时间：
- 首针接种期限：即日起至至2026年9月30日
- 完成全程接种期限：必须在2027年3月31日前完成
港人也可以享有优惠吗？
可以。港澳台及外籍人士只需携带相应的身份证明文件（如回乡证、护照等）前往接种，即可同享此项惠民活动。
深圳市福田区接种「重组带状疱疹疫苗（CHO细胞）」预约流程
有意接种「重组带状疱疹疫苗（CHO细胞）」的香港居民，只需携带回乡证或护照等身份证明文件，即可按以下步骤操作预约。
- 打开微信（WeChat），搜寻小程序：「深圳疾控」或「深圳卫健委」。
- 点击「打疫苗」，并选择「成人预约」。
- 在列表中选择「带状疱疹疫苗（CHO细胞）」。
- 选择有「可预约」标示的社康中心，并确认时间。
为何会「生蛇」？
根据香港衞生署资料，「生蛇」的正确学名是「带状疱疹」，它是由曾引发水痘的水痘带状疱疹病毒所致。病毒在水痘患者痊愈后，会长期潜伏于体内神经。当身体免疫力因年纪渐长、生活压力或疾病而下降时，潜伏的病毒便可能再度活跃，沿著神经线引发疼痛及皮肤出疹。
资料来源：健康福田
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