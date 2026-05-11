港人都有份！深圳卫健委福田「带状疱疹疫苗」优惠 50岁以上长者第二针免费 两针仅需¥1650 附预约教学

深圳蛇针优惠｜随著深港两地交流日益紧密，北上睇症、做检查成为许多香港市民的健康新选择。近日，深圳卫健委辖下福田区疾病预防控制中心推出疫苗接种惠民活动，其中俗称「蛇针」的重组带状疱疹疫苗优惠，50岁或以上香港长者们亦可参与，在指定期间内完成接种，可享第二针免费的优惠，提供了极具吸引力的健康保障。

港人北上打蛇针优惠！福田区疫苗接种惠民活动 50岁以上长者第二针免费

港人北上打蛇针第二针免费！深圳福田区疫苗接种惠民活动 两针仅需¥1650

疾病预防控制中心为提升市民健康水平及减轻他们的负担，于去年8月起特别推出福田区疫苗接种惠民活动，其中俗称「蛇针」的「重组带状疱疹疫苗（CHO细胞）」被纳入优惠范围内，只要满足接种条件，港澳台及外籍人士同样可以享受「首针自费，第二针疫苗免费」的优惠。

在活动期间，第一针「重组带状疱疹疫苗（CHO细胞）」的费用为¥1629，完成后第二针仅需支付¥21的服务费，两针总费用合计为¥1650。需注意，若港人选择使用医疗券，则会按原价¥3643进行结算。

深圳福田区接种「重组带状疱疹疫苗（CHO细胞）」价钱：

疫苗类型 优惠对象 接种程序 第一剂 第二剂 总费用 重组带状疱疹疫苗（CHO细胞） 50岁以上人士 2剂次（0、2月） ¥1629 ¥21（服务费） ¥1650

谁可享深圳福田区疫苗接种「蛇针」优惠？

凡年满50周岁及以上，且过往没有接种过此类疫苗的人士即可享有第二针免费的优惠。参与者必须在福田区同一间预防接种门诊完成两剂次的全程接种，方可享受第二剂的费用减免。

福田区「疫苗接种惠民活动」活动时间：

首针接种期限：即日起至至2026年9月30日

完成全程接种期限：必须在2027年3月31日前完成

港人也可以享有优惠吗？

可以。港澳台及外籍人士只需携带相应的身份证明文件（如回乡证、护照等）前往接种，即可同享此项惠民活动。

深圳市福田区接种「重组带状疱疹疫苗（CHO细胞）」预约流程

深圳市福田区接种「重组带状疱疹疫苗（CHO细胞）」预约流程

深圳市福田区接种「重组带状疱疹疫苗（CHO细胞）」预约流程

有意接种「重组带状疱疹疫苗（CHO细胞）」的香港居民，只需携带回乡证或护照等身份证明文件，即可按以下步骤操作预约。

打开微信（WeChat），搜寻小程序：「深圳疾控」或「深圳卫健委」。 点击「打疫苗」，并选择「成人预约」。 在列表中选择「带状疱疹疫苗（CHO细胞）」。 选择有「可预约」标示的社康中心，并确认时间。

为何会「生蛇」？

根据香港衞生署资料，「生蛇」的正确学名是「带状疱疹」，它是由曾引发水痘的水痘带状疱疹病毒所致。病毒在水痘患者痊愈后，会长期潜伏于体内神经。当身体免疫力因年纪渐长、生活压力或疾病而下降时，潜伏的病毒便可能再度活跃，沿著神经线引发疼痛及皮肤出疹。

资料来源：健康福田