雨季惊现大群飞蚁超惊吓！市民崩溃漏夜灭蚁「人都癫」 专家提醒或变白蚁蛀木家私 6招预防飞蚁入屋

潮湿雨季来临，不少市民反映多区出现大群飞蚁乱飞的情况，有人更崩溃表示需要漏夜灭蚁，苦呻：「人都癫！」有专家提醒，飞蚁入屋脱翼后有机会变成白蚁，蛀食木制家私，为了避免飞蚁变成白蚁，坊间流传6招预防飞蚁入屋，减低发生家居虫害问题。

雨季惊现大群飞蚁乱飞超惊吓！市民崩溃漏夜灭蚁「人都癫」

天文台预告自本周三起（5月13日）开始连日下雨，周五至周日局部地区更出现雷暴。踏入夏日雨季，有居于青衣、元朗、将军澳等地区的市民表示，近日发现大量飞蚁踪迹，除了围着光源飞来飞去之外，部份甚至飞入住宅单位。有未能即时防止飞蚁入屋的市民更需漏夜使用电蚊拍、光线水盆陷阱等方法灭虫，惟飞蚁数量不少，令市民崩溃大呻：「人都癫」，希望减低飞蚁变成白蚁的机会。

香港昆虫学会的会长饶戈曾受本网访问表示，随著春季的来临，成熟的白蚁巢内会产生大量的幼蚁，这些幼蚁将逐渐转变为具有翅膀的成虫。在适当的气候条件下，便会一同集体离巢，通常条件包括气温超过摄氏20度、相对湿度达到80%以上，并且气压迅速下降至一个大气压以下。这正是降雨的前兆，亦是坊间一直所说的临近下雨便会出现飞蚁一说。

专家提醒或变白蚁蛀木家私 6招预防飞蚁入屋

灭虫公司「观林虫害控制有限公司」负责人以往接受本网访问时表示，每100只飞蚁进入室内，大约有两只有机会于隐蔽位置筑巢，其筑巢位置包括门框、衣柜、鞋柜等。飞蚁会演变成蚁后，产卵并孵化出飞蚁、工蚁和兵蚁，后两者都是白蚁，不仅会照顾飞蚁成长，还有蛀食木制家私。灭虫公司处理飞蚁时，会先判断牠们从外面飞进室内，或是家中已有巢穴。如从外面飞进内，只需使用喷枪喷射消毒喷雾便可；如家中已有巢穴，则需要在巢穴钻洞，再注入白蚁药水

在飞蚁活动频繁的季节，大家如想预防飞蚁入侵家中，可尝试以下6招对策防止飞蚁大军：

水盆陷阱：利用飞蚁趋光及爱水气的习性，当水盘设有光源下，飞蚁会被水中反射光吸引，从而掉入水中死亡。使用此方法前，先要关闭窗户、拉上窗帘并关掉室内灯光，以便飞蚁集中于水盆 关闭窗户或安装窗纱：最有效隔绝方法就是黄昏前关上门窗或加装窗纱，避免飞蚁因光线吸引进入室内，特别是靠近山区或附近树木较多的住所。 转用黄色灯光：由于飞蚁趋光习性，白光灯的色温与光波较接近月光，飞蚁以月光作导航，故此白灯较为吸引牠们靠近，转用较温暖的黄色灯光，可减低飞蚁飞进屋内的吸引力 密封家中缝隙：如飞蚁已经进入室内，须防止其筑巢繁殖。飞蚁喜于潮湿缝隙中繁殖，可使用以水泥或玻璃胶等材料来密封家中墙壁及地板裂缝。大家可定期使用吸尘器清理房间角落，进一步阻止飞蚁停留 使用水溶性杀虫剂：除了物理阻挡飞蚁之外，可于阴暗潮湿地喷洒水溶性杀虫剂，有效降低飞蚁进入室内的风险 保持家中干爽：潮湿环境令白蚁繁殖速度大增，飞蚁脱掉翅膀后亦会寻找阴暗潮湿角落产卵，家中应多用抽洁机保持环境干爽，减低其成功筑巢的机会

文:RY

资料及图片来源:Threads、香港自然生态论坛@Facebook