现代孟母！港妈为子女留在靓校网 公屋二度放弃「神级屋苑」 网民：呢个offer 发梦都笑醒

获派公屋本是喜事，但对部分家庭而言，单位地点却可能带来艰难抉择。近日，一位育有两名子女的母亲在社交平台分享，她获派第二轮公屋位于蓝田广田邨，但因校网及考虑到子女上学交通问题，陷入两难，在网上求教网友「点算好呀各位」。

港妈二度放弃「神级公屋屋苑」！为保子女留在靓校网

事缘，该名母亲在facebook 群组发文求助，指早前已因地点偏远而拒绝了首派的华富邨单位。是次获派广田邨，同样面临子女上学交通不便的困境。她的两名孩子均在油麻地区上学，过去曾因搬家而转校一次，故「真系唔想再转校」。更关键的是，其中一名孩子正值「呈分试」关键时期，成绩属「band 1A」，希望能留在原区「31校网」升读心仪中学。

叹一小时车程成「死症」 宁要旧楼低层只求近学校

为了让孩子有稳定的学习环境，事主在首次拒绝配房时，已向房屋署表明「唔介意天井，低层，旧楼」，只求单位地点能「想近啲返学」。然而，两次获派的单位，到学校的车程均需「一个钟松」，还未计算塞车及等车时间。

根据事主的描述，她对广田邨的单位本身颇为满意，认为「坐向同埋环境我都觉得好好」，唯独交通是「死症」。她忧心忡忡地表示，即使搭车一小时，下车后仍需「行10至12分钟先到学校」，另一路线则是「坐小巴再转地铁」，但预料需要「企全程」。为寻求解决方案，她向网民求问广田邨是否有「红巴 可以出到旺角或者油麻地」，希望交通能「方便少少」，避免要冒险等第三派。

连拒两大「靓邨」惹热议 网民劝接受忧三派更远

由于先是拒绝了有「平民豪宅」之称的华富邨，现在又打算拒绝属「蓝田半山」 的广田邨，帖文发布后，引起网民热烈讨论。不少网民认为事主应接受单位，有人表示「蓝田去旺角油麻地，真系唔远啊」，更有人称「俾蓝田我，发梦都笑醒」，担心她若拒绝，第三派可能会被派往更远的地区，如港岛。

不过，也有家长表示理解，认同「最紧要细路唔洗转校」。部分网民则提出其他建议，例如：「搭车一定要有位坐，咁搭的士或者私家车接送吧～反正交平租已经悭番好多钱」，或建议她申请「绿表买居屋」。

资料来源︰ 香港公营房屋讨论区