李居明-推动粤剧国际化 有英文字幕《粤剧特朗普》︳李居明大师会客室

每次《粤剧特朗普》公演，我总会接到各大国际通讯社的访问请求，这次也不例外，但特别的是，这次有日本通讯社来访，这让我和饰演「街市菜苗」的江欣燕都有点战战兢兢，毕竟，这是全球首个以日本政客「高市早苗」为原型的形象出现在舞台上，而且还是唱传统粤剧。当年我写《粤剧特朗普》也是参考梅丽史翠普反串扮「特朗普」舞台剧而受启发。为了让外国朋友也能欣赏这出戏，我特别将所有台词翻译成英文，西九剧场内有显示英文字幕的装置，外国朋友完全可以透过字幕明白剧情，他们是否真能接受这种破格的黑色幽默呢？

粤剧跨国演出创先河

日本人觉得粤剧的表演形式与日本能剧很像，都是用歌舞的表演形式来讲故事，能剧演员戴面具，而粤剧演员画脸谱，一眼就看出角色的身份和忠奸。

所以，2014年在大阪观光局局长邀请下，我的首个粤剧戏宝《蝶海情僧》先后在日本福井巿县立音乐会堂及大阪微风剧场演出，两个场地分别容纳一千及九百位观众，成为香港粤剧史上的创举。日本观众对大锣大鼓的广东大戏非常接受，而且全剧配上日文字幕，帮助观众对剧情的理解，不少更感动落泪，虽然全团近百人赴日演出费用庞大，但看到观众的反应，付出再多也值得。

追上国际时事的粤剧《粤剧特朗普5.0》题材新颖，吸引外国传媒来访，并饶有兴趣地看完全剧。此剧有英文字幕，欢迎国际人士入场欣赏。

大师全程以英文接受访问谈创作理念。

三国故事感动日本观众

2017年，我带着《大赤壁赋》来到名古屋爱知县艺术剧场。为了更贴近当地文化，我特别将剧名改为日本人更为熟悉的《三国志》。日本观众对周瑜与孔明的故事反应热烈，演出获得很大成功。

同期公演的还有《粤剧毛泽东》，在日本则被命名为《梦之恋人毛泽东》。我不想做政治宣传，我想写的是「人」，把历史人物还原为有血有肉的人，粤剧要走向国际化，必须有高超的艺术性与深层的哲思，彰显人类最宝贵的情操「爱与和平」，这个意念在《粤剧特朗普》中去到最巅峰。

《粤剧特朗普》国际媒体争相采访

让我初次感受到「粤剧力量」震撼全球的是《粤剧毛泽东》。此剧在2016年首演时，我做了一个大胆的决定，全程配上英文字幕，竟成了打开国际媒体大门的钥匙。而到了《粤剧特朗普》更不得了，路透社、法新社与美联社等全球三大通讯社悉数到场；此外，还有 CNN、BBC、纽约时报、美国《时代》杂志以及《华盛顿邮报》等，甚至连俄罗斯和日本的电视台也派员采访。他们惊讶于特朗普与金正恩唱粤剧，而且完全追上国际时事，成为全球话题。

因此，如有朋友是外国人，不妨告知他可来看《粤剧特朗普5.0》，这是较罕有的一部粤剧有英文字幕，原因是他们懂看，也一定喜欢看。这一次西九的《粤剧特朗普》有英文字幕，亦是香港粤剧界一个罕有的创举，值得一记。