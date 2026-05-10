大学生毕业前考保安牌免「毕业即失业」？网民建议再考两个牌：出社会包唔会饿死

近年香港就业市场竞争激烈，即使拥有大学学历，也未必能够找到心仪工作，甚至有大学生担心「毕业即失业」。近日，有大学生决定「未雨绸缪」，在毕业前与朋友一起报考保安证书课程，并在社交平台上分享经历。帖文引起网民热议，不少同路人纷纷表示支持，「等你读完U之后就有用㗎啦」、「恭喜你走少40年弯路」，更有网民建议楼主再考两个牌，「出社会包唔会饿死！」即看下文了解详情。

避免「毕业即失业」！港大学生毕业前考保安牌

近日，有正在香港就读大学的网民在Threads发文，称最近「读紧U都几得闲」，于是决定和朋友报考保安证书课程，结果二人顺利合格，成功取得获认可的

QAS保安证书及保安牌照，「搞笑话去考个保安牌，点知我哋真系做咗，觉得自己有个牌揸手好似几型下。」不过，楼主补充至目前为止仍未从事保安相关工作，并好奇「系咪真系好好赚㗎？」

楼主在回复网民留言时，称课程整体偏沉闷，「真系劲闷 ，完全系罚坐咁，基本上全日都喺度揿手机。」不过考试难度属可接受，「唔难㗎，佢啲题目都系考common sense。」且课程导师授课轻松有趣，「佢会讲好多故事 令我哋知道同记得，完全系讲重点唔讲废话㗎。」

网民建议再考两个牌：出社会包唔会饿死

帖文引起网民热议，不少同路人纷纷表示支持，「我早排都读咗，不过之前都试过做一排保安，其实都几爽」、「等你读完U之后就有用㗎啦」、「恭喜你走少40年弯路，我上年year 1 sem break𠮶阵都考咗，保安嘅唯一坏处就系返咗保安唔想返其他工。」

有网民则建议楼主多考几个牌照「傍身」，增加日后的就职选择，「保安牌+2号（车牌）+绿卡（平安卡），出嚟社会包唔会饿死」、「大学生考完呢个牌，梗系考多个物业管理啦，人工职位都多元化啲」、「再考车牌及巴士牌」、「试下出去再考啲值钱啲嘅牌，如车牌之后再的士牌。」

图片及资料来源：Threads

文：Y