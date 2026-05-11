奶奶中风后拒住院舍！双职夫妇陷困境 叹「长者住老人院好过留佢喺屋企」 终靠一承诺化解矛盾

本港双职家庭照顾长者的压力问题向来备受关注。近日，有港妻在社交平台发文，分享其奶奶去年中风后，夫妇二人因照顾问题心力交瘁，最终决定将奶奶送往安老院。事主坦言过程虽有挣扎，但认为这是对各方都好的选择，事件引起网民共鸣。

双职夫妇心力交瘁 在家照顾长者困难重重：同老公无休息过

一名港妻在网上讨论区以「送奶奶去老人院 仲好过留佢喺屋企」为题，惨呻她与丈夫在照顾中风奶奶时所遇到的困难与抉择。她指出，奶奶自去年底中风后「行都行唔到」，唯有将她接回家中照顾。

然而，这个决定为夫妇俩带来沉重压力。事主形容，自从接回奶奶后，「我同老公都无休息过」，甚至为此放弃了新年旅行计划。

虽然聘请了看护，但仍有突发情况，她忆述：「之前试过个临时放我飞机，搞到我要向公司请半日假留低睇住奶奶」，令他们夫妇感到「好头痕」。更重要的是，他们担心留奶奶独自在家，会因缺乏陪伴和适当照顾而影响其身心健康，坦言「觉得接咗佢返嚟都照顾唔好佢」。

老人院建议一度引家庭矛盾 终靠一招解决

在覆诊时，医生及社工曾建议将奶奶送往老人院，但这个提议却一度引起家庭矛盾。当他们向奶奶提出时，奶奶以为「我哋唔想再理佢」，情绪激动下「激到差啲话要同老公断绝关系」。

最终，夫妇二人承诺会与奶奶「一齐拣间佢最钟意嘅」，才获得她的首肯。透过中介平台协助，他们在比较十多间老人院后，选定了奶奶心仪的院舍。事主最后表示，如今总算放下心头大石，「真系松一口气」。

网民热议：留家照顾唔一定代表孝顺

帖文发表后，引来不少网民留言，表示身同感受。有网民认为「照顾中风长者真系247」，肯定事主夫妇付出是不分昼夜。亦有网民分享类似经历，指责看护突然辞职的行为，「看护临时放飞机𠮶下真系会激死」。另有留言指出，传统观念不一定适用于现今社会，「讲真，留长者喺屋企唔一定代表孝顺」，认为在缺乏支援下强行在家照顾，只会「逼死大家」。

资料来源:香港讨论区



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