Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

奶奶中风后拒住院舍！双职夫妇陷困境 叹「长者住老人院好过留佢喺屋企」 终靠一承诺化解矛盾

生活百科
更新时间：11:15 2026-05-11 HKT
发布时间：11:15 2026-05-11 HKT

本港双职家庭照顾长者的压力问题向来备受关注。近日，有港妻在社交平台发文，分享其奶奶去年中风后，夫妇二人因照顾问题心力交瘁，最终决定将奶奶送往安老院。事主坦言过程虽有挣扎，但认为这是对各方都好的选择，事件引起网民共鸣。

双职夫妇心力交瘁 在家照顾长者困难重重：同老公无休息过

一名港妻在网上讨论区以「送奶奶去老人院 仲好过留佢喺屋企」为题，惨呻她与丈夫在照顾中风奶奶时所遇到的困难与抉择。她指出，奶奶自去年底中风后「行都行唔到」，唯有将她接回家中照顾。

然而，这个决定为夫妇俩带来沉重压力。事主形容，自从接回奶奶后，「我同老公都无休息过」，甚至为此放弃了新年旅行计划。

虽然聘请了看护，但仍有突发情况，她忆述：「之前试过个临时放我飞机，搞到我要向公司请半日假留低睇住奶奶」，令他们夫妇感到「好头痕」。更重要的是，他们担心留奶奶独自在家，会因缺乏陪伴和适当照顾而影响其身心健康，坦言「觉得接咗佢返嚟都照顾唔好佢」。

老人院建议一度引家庭矛盾 终靠一招解决

在覆诊时，医生及社工曾建议将奶奶送往老人院，但这个提议却一度引起家庭矛盾。当他们向奶奶提出时，奶奶以为「我哋唔想再理佢」，情绪激动下「激到差啲话要同老公断绝关系」。

最终，夫妇二人承诺会与奶奶「一齐拣间佢最钟意嘅」，才获得她的首肯。透过中介平台协助，他们在比较十多间老人院后，选定了奶奶心仪的院舍。事主最后表示，如今总算放下心头大石，「真系松一口气」。

网民热议：留家照顾唔一定代表孝顺

帖文发表后，引来不少网民留言，表示身同感受。有网民认为「照顾中风长者真系247」，肯定事主夫妇付出是不分昼夜。亦有网民分享类似经历，指责看护突然辞职的行为，「看护临时放飞机𠮶下真系会激死」。另有留言指出，传统观念不一定适用于现今社会，「讲真，留长者喺屋企唔一定代表孝顺」，认为在缺乏支援下强行在家照顾，只会「逼死大家」。

资料来源:香港讨论区


同场加映：长者搭深圳地铁有新规例？免费乘车需出示指定证件 网民︰个个站都睇得好紧

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
湾仔豪宅双尸案│英籍银行家五日虐杀两妓女 拍片纪录凶残过程
突发
11小时前
00:49
观塘七旬翁疑寻贼踪堕楼亡 消息：死者为凯施饼店创办人萧伟坚
突发
13小时前
东张西望丨80岁老翁疑遇「何太2.0」：佢话我生得后生 狂买金器被当ATM 呃尽积蓄后走人
东张西望丨80岁老翁疑遇「何太2.0」：佢话我生得后生 狂买金器被当ATM 呃尽积蓄后走人
影视圈
13小时前
谷德昭胞姊谷薇丽逝世周四设灵 为资深电影人曾监制《秋天的童话》 晚年任血癌基金会长
谷德昭胞姊谷薇丽逝世周四设灵 为资深电影人曾监制《秋天的童话》 晚年任血癌基金会长
影视圈
14小时前
肥妈狙击李泳汉闹唔停怒斥无良心 爆李家鼎闲聊离不开施明 为养大仔猛搲Job：纵坏咗
肥妈狙击李泳汉闹唔停怒斥无良心 爆李家鼎闲聊离不开施明 为养大仔猛搲Job：纵坏咗
影视圈
13小时前
薛家燕点醒李泳汉：咁大只又够恶可做保镳 怒轰爆粗闹李家鼎唔尊重爸爸 劝阿爷狠心放手：仔女事自己负责 。
09:35
薛家燕点醒李泳汉：咁大只又够恶可做保镳 怒轰爆粗闹李家鼎唔尊重爸爸 劝阿爷狠心放手：仔女事自己负责
影视圈
4小时前
张曼玉香港超奢华豪宅曝光  于千呎天台「耕种」当城市农夫  超巨型盆栽大到能坐人
张曼玉香港超奢华豪宅曝光  于千呎天台「耕种」当城市农夫  超巨型盆栽大到能坐人
影视圈
21小时前
港铁恶妇阻后生女坐优先座 手脚齐出肉紧又推又扯 网民认出动手大妈纷大爆行踪｜Juicy叮
港铁恶妇阻后生女坐优先座 手脚齐出肉紧又推又扯 网民认出动手大妈纷大爆行踪｜Juicy叮
时事热话
2026-05-10 11:33 HKT
牛池湾村62年「宝福餐厅」光荣结业！硕果仅存寮屋冰室 昔日学生哥饭堂 8旬老板最后留守
牛池湾村62年「宝福餐厅」光荣结业！硕果仅存寮屋冰室 昔日学生哥饭堂 8旬老板最后留守
饮食
15小时前
房委会推「青年计划」白表抽居屋！40岁以下单身/家庭 可获多一个抽签号码 即睇申请方法
房委会推「青年计划」白表抽居屋！40岁以下单身/家庭 可获多一个抽签号码 即睇申请方法
生活百科
2026-05-09 17:46 HKT