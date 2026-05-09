棕带曱甴入侵屋企 自制药饵变喂粮？！网民用薯仔+面粉+糖+这东西 被笑：最后变一日三餐

不少家庭为解决虫患问题，会上网参考各种自制配方，期望能以低成本达到理想效果。近日有网民分享，其母亲本想自制「曱甴饵」，却因错用材料，意外变成喂养曱甴的「粮食」，效果适得其反，引发网民热议。

网民自制曱甴药饵「薯仔+面粉+糖+梳打粉」变喂粮

有网民分享其母亲本想自制「曱甴饵」，却因错用材料，意外变成喂养曱甴的「粮食」

该名网民在Threads上分享家中近期出现大量棕带曱甴，于是其母亲便在网上学习自制药饵，希望根治问题。药饵配方材料包括薯仔、面粉、糖及硼砂，而母亲却不知为何想到「用梳打粉取代硼砂」，误将具杀虫功效的硼砂，换成了常用于清洁和烘焙的梳打粉。

帖主讽刺地表示，母亲考虑到硼砂的毒性而更换材料，却似乎没想过是否需要对曱甴也如此「安全」。结果，这个家庭在接下来的整整一星期，无意中为家中的曱甴提供了丰富营养的「美食」。帖主形容，曱甴不但被养得「肥肥白白」，甚至变得「行得快咗又醒咗」，让他终于明白为何家中的曱甴会越来越多，也越来越难杀死。

网民笑：最后一餐变一日三餐

这一乌龙事件随即引起网民广泛讨论，不少人对帖主的遭遇表示同情又觉得好笑。有网民一针见血地指出「呢啲唔系『曱甴饵』，呢啲应该叫『曱甴粮』」，形容帖主一家将曱甴的「最后一餐变一日三餐」，更笑称「人哋整药饵，你哋整面包系咪」、「开大食会」及「放养式」。同时，也有热心网民提供实际建议，表示「对付大强们一律建议用一点绝！用完无再见过佢哋」。

为何曱甴药饵会变粮食？

这个本应是「药饵」的配方，会变成曱甴「粮食」的关键在于其成分。配方中的糖以及来自薯仔和面粉的淀粉，对曱甴来说是无法抗拒的引诱剂，是牠们主要的食物来源。原本的配方中，硼砂应扮演「毒药」的角色，在曱甴被吸引进食后将其杀死。然而，当杀虫成分被换成无害的梳打粉后，整个配方只剩下美食，因此才导致了这场「养肥」曱甴的乌龙。

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资料来源：bigtreesmile

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