港铁站纸皮石暗藏细节？内地网民盛赞香港3大公共设施人性化：有种被照顾的感觉！

一座城市的文明程度，往往体现在其公共空间的细微之处。近日，有内地网民在社交平台分享他在香港生活的观察，赞叹本地公共设施于细节上的巧思与人性化设计，形容从中感受到「被照顾」，文章引发广泛关注及讨论。

内地网民赞香港3大公共设施人性化 港铁站纸皮石也暗藏细节？

从地铁站到超市角落 香港公共设施设计人性化

帖主发文指在香港生活一段时间后，发现「真正的城市文明，藏在那些你平常会忽略的『公共设施细节』里」，并分享了数个令他印象深刻的例子。首先是地铁站内的设计，帖主指站内的柱子和扶手并非使用冷冰冰的纯色漆，而是铺上了复古的马赛克瓷砖，不仅美观，有颗粒感的墙面更让人在匆忙中感到一丝平静。

其后，他特别提到公共扶手圆润且平滑的转角设计，认为这种处理方式能避免老人、小孩及其他使用者刮伤碰伤，并称赞道「真正的便利，不是给你修多宽的路，而是把路上的每一个棱角都磨平。」

此外，帖主亦观察到超市即使在微小的角落也打扫得一尘不染。他总结指，这些细节让他体会到生活品质其实是一种「被照顾的感觉」，并认为一座城市对待公共空间的态度，便是它对待居民的态度。

网民：升华了对这片土地的欣赏

该帖文发布后，在网上引起热烈回响。不少网民认同帖主的观察，认为这些设计巧思虽不显眼，却实实在在地提升了市民的幸福感。有留言更感谢帖主欣赏香港「不是每一个人都能像你一样有这种洞察力，即使有也未必能同时有你这样优秀的表达能力」，并表示这升华了其对这片土地的欣赏。

资料来源：体验派陈同学＠小红书

