爆旋陀螺经济！？将军澳/黄大仙/粉岭街市吉舖变身「格斗场」 网民：死场靠陀螺复活

近日有街市吉舖，竟成为爆旋陀螺爱好者的聚集地。在将军澳、黄大仙及粉岭等多区街市，有心人自发租下空舖，免费提供场地及战盘，吸引大批玩家前来格斗，为传统街市注入前所未见的活力，意外掀起一股「陀螺经济」热话，被网民誉为「死场救星」。

将军澳/黄大仙/粉岭街市吉舖变身爆旋陀螺「格斗场」 网民：死场复活

随著爆旋陀螺热度升温，香港各区公园及运动场地成为陀螺爱好者的「格斗场」。近日，更有网民发现这股热潮已进驻街市。在黄大仙竹园、将军澳翠林及粉岭华明等街市，陆续有吉舖化身成陀螺对战的「道馆」，内部设有对战桌及专用战盘。

有亲身到场的网民兴奋表示「睇到有人讲竹园街市有得Beyblade X对战，就即刻落咗去玩」。对于在街市内设立对战区，不少人赞扬其心思，直言「有手足特登喺街市租个档位，畀其他师兄玩爆旋陀螺，系几有心嘅」。

网民热议「陀螺经济」真正社区活化

同时，这种创新的社区活动模式也启发了市民的想像力，有人期望「之后唔知会唔会唔同区有唔同道馆等啲人逐个挑战」，认为这仿佛是台湾夜市的缩影，充满活力。

对于选择在街市设立场地，有网民认为此举能「活化街市」，为传统市集注入新动力，亦有人认为「好过喺街被赶」，提供了一个安稳的聚脚点。甚至有评论笑称这是「陀螺救香港」、「好嘢呀，陀螺经济」、「真正社区活化」、「死场靠陀螺复活」，认为能带动另类的经济效益。

爆旋陀螺热潮起源

爆旋陀螺的热潮可追溯至台湾一名网友在Threads上分享的经历。该网友表示，在农历新年期间，他因玩陀螺的技术不佳而遭到一群孩子的嘲笑。为了雪耻，他决定上网寻求专家的指导，并投资购买更强力的陀螺，誓言要战胜这群小孩。

这则帖文出乎意料地触动了无数成年人的童年回忆与潜藏的好胜心，更从台湾传到香港，许多网民纷纷开玩笑地表示，要加入「砌爆细路」的行列，重拾童年乐趣。

资料来源：fox03_27、loucheung_louis、weltburger_guy@Threads