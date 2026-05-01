五一黄金周料近百万旅客攻港！10大热门景点恐逼爆 山顶缆车料大排长龙 小红书热捧「机位」人逼人

内地五一黄金周正式展开，按照入境处的估算，预计一连五日假期将有约98万内地旅客经各海、陆、空管制站进入香港，相信香港各区的人气景点将会迎来大批人流。除了尖沙咀、旺角及铜锣湾等热门旺区，近年内地社交平台「小红书」不时有旅游博主推介来港旅游必玩的体验及「隐藏版」打卡位，吸引不少人特意前往排队参加及「朝圣」，如有「落日飞车」之称的观光巴士、中环「世一」酒吧等，如果不想在假期期间「人逼人」，记得最好避开前往相关地区！

五一黄金周料近百万旅客攻港！10大热门景点恐逼爆？

1. 坚尼地城篮球场隐藏「机位」

位于坚尼地城港铁站附近的科士街游乐场内设有两个篮球场，每日上午7时至晚上11时免费开放，而且邻近坚尼地城港铁站C出口，交通方便，近年更成为内地旅客的热门打卡点。每到黄昏日落高峰期，篮球场就会出现人逼人、身贴身争相举机的情况，情景相当墟冚。不过，旅客及摄影发烧友的目标，并非在球场之内，而是围栏铁丝网外的西环街景风光。只需站在铁丝网后，就可以拍出人来人往的城市街景，加上两旁的住宅大厦夹缝中出现的海景，被不少网民形容具「电影感」。

2. 坚尼地城咖啡店人气「招牌」

旅客们的目标为对面街角的人气Cafe的招牌（Winstons Coffee@instagram）

除了坚尼地城篮球场，坚尼地城著名的石墙树地标附近同样成为游客聚集的地方，全因区内一间咖啡店门外招牌印有「HONG KONG BE HAPPY」的字句，吸引不少网红前来作为背景拍照打卡。

3. 旺角MOKO天桥「曼哈顿悬日」

旺角东MOKO旁边的天桥上，除了能够拍到车水马龙的「曼哈顿悬日」日落景色，同时是不少香港电影取景之地。（8 8 出游@小红书）

旺角东MOKO旁边的天桥上，除了能够拍到车水马龙的「曼哈顿悬日」日落景色，同时是不少香港电影取景之地，吸引不少旅客网民特意到现场打卡留念。有小红书网民更上载电影剧照对比图片，发现由张国荣、舒淇等人主演的电影《色情男女》亦曾经在天桥上取景拍摄。

4. 香港大学站「曼哈顿悬日」

铁香港大学站B1出口外的一段行人路。每逢黄昏时段，行人路上会聚集不少旅客及摄影爱好者（五条悟的小迷妹@小红书）

除了旺角MOKO天桥，西环石塘咀同样有一个能够拍出「曼哈顿悬日」景色的热门位置，说的就是港铁香港大学站B1出口外的一段行人路。每逢黄昏时段，行人路上会聚集不少旅客及摄影爱好者，希望在有限时间内将车水马龙的马路及在大厦之间缓缓落下的夕阳同时摄进镜头，惟由于空间不多，建议本地人如非必要尽量避免前往。

5. 中环「世一」酒吧

位于中环半山的酒吧Bar Leone吸引不少海外游客慕名前往朝圣，下午4时左右已开始出现排队人龙（宁宁酱@小红书）

位于中环半山的酒吧Bar Leone连续两年登上「亚洲50最佳酒吧」榜首宝座，同时于去年举办的「世界50最佳酒吧」榜单中晋升为「世界第一」，名气不容小觑，除了本地人，也有来自内地及外国游客慕名前往朝圣，平日下午已开始出现排队人龙，高峰期甚或会出超过百人轮候入座，更有人在小红书上声称可以「代排/代取号」，预料长假期人流将会更多。

6. 东涌昂坪360缆车

去年五一黄金周长假期，昂坪360缆车站的售票处及登车处均大排长龙

东涌昂坪360缆车向来是热门旅游景点，去年五一黄金周长假期，昂坪360缆车站的售票处及登车处均大排长龙，有旅客形容排队人数众多，甚至看不见龙尾位置，有人则表示轮候超过1小时仍未看到「终点」，直呼「排到崩溃」！

7. 尖沙咀/中环「落日飞车」上车点

城巴近年开设4条观光巴士行程，当中部分路线黄昏时段更可沿途欣赏日落美景，因此被封为港版「落日飞车」，随即在内地社交平台爆红，吸引不少旅客乘搭。最近，有内地旅客在小红书发文，表示在尖沙咀天星码头排队等候乘搭「落日飞车」，惟逾1小时后仍未能上车，直言「快等不下去」；有网民则表示在中环排队上车需轮候超过2小时，场面墟冚！

8. 尖沙咀商场海景「网红楼梯」

位于尖沙咀海旁商场的「网红楼梯」坐拥开扬的维多利亚港景色，轻易就可以找到「宝藏机位」（来源：香港自游乐在18区）

位于尖沙咀海旁商场的「网红楼梯」坐拥开扬的维多利亚港景色，轻易就可以找到「宝藏机位」，拍出以无敌海景作为背景的打卡照，加上连接天星码头，拍完照可直接乘搭天星小轮，前往中环摩天轮等景点游览，如果不想人逼人，计划外出行程可以避免前往该区。

9. 香港迪士尼乐园

黄金周前夕，有小红书网民指出香港迪士尼乐园已经迎来大批旅客（来源：小红书）

适逢五一黄金周及本地学校假期，相信不少家庭都会计划前往主题公园。有小红书网民指出，黄金周前夕乐园已经迎来大批旅客，入园通道、各个游乐设施及表演场地均出现排队人龙，相信踏入假期高峰人流将进一步增加。

10. 山顶缆车站/太平山顶

山顶缆车站及山顶凌霄阁于去年五一黄金周同样人头涌涌（资料图片，示意图）

山顶缆车站及山顶凌霄阁于去年五一黄金周同样人头涌涌，轮候乘搭缆车上下山的人龙在登车处外「打蛇饼」，不少旅客表示需要等候1至2小时才能登车；另有旅客会选择乘搭巴士前往山顶凌霄阁，预计巴士站亦会出现人山人海的情况。

文：LW