逼爆港大站B1出口 摄影大军排排企影一年仅两次的画面！？街坊疑惑：这也能成打卡点

近年，社交媒体兴起令不少寻常街景摇身一变成为打卡热点。最近，有网民于香港大学港铁站B1出口外，目击大批人群聚集，只为捕捉一年仅出现两次的日落美景。这一被誉为「港版曼哈顿悬日」的奇景，旋即在网上引起广泛讨论。

港铁港大站B1出口逼爆摄影大军 只为拍一年仅两次的画面...？

日前，有数名网民在社交平台小红书上发帖，表示经过港铁香港大学站B1出口时，发现行人路上聚集了大量人群，他们一致地朝街道方向举起专业相机及手机，场面蔚为奇观，让发帖的网民不禁惊呼「这都是在干啥啊？我的老天奶！」。

每年仅两天看到的「港版曼哈顿悬日」

有网民就留言解释，指该处是近年新兴的摄影打卡点，在每年特定的两天，日落的轨迹会刚好与街道及天桥的中心线重叠，形成所谓的「悬日」。当阳光洒满街道，并与穿梭的车辆构成一幅独特画面时，被网民形容为「落日飞车」，甚至媲美纽约的「曼哈顿悬日」。

网民忧造成滋扰：在这打卡人流量不得大死

对于这个摄影奇景，网民反应两极。不少摄影爱好者表示理解，认为「拍日落很正常啊。喜欢记录生活」，并赞赏这个景象「有落日的时候还挺好看的」，形容这是「曼哈顿悬日的感觉」。有网民更感性地表示「每个人对美好事物的感知能力不同，有的人就是喜欢记录那瞬间的美好，也愿意花时间等待。」

然而，许多附近居民及港大学生却对此现象感到不解甚至困扰。有自称是旧生的网民直言「无语了，我读书的时候天天看」，亦有人认为景色普通，「没有多好看不知道有什么必要去这样排队拍」。更严重的问题是，过多的人潮对社区造成滋扰，有留言指出「在这打卡人流量不得大死」，甚至有街坊不满地表示，人群挤满了行人道，有时需要走出马路才能通过，构成安全隐忧。

资料来源：奇幻漂流（带娃中）、不清醒小猪＠小红书