7-Eleven快闪优惠！7-11便利店一连四日全单8折 指定分店购物满额即享
更新时间：12:56 2026-04-30 HKT
发布时间：12:56 2026-04-30 HKT
发布时间：12:56 2026-04-30 HKT
7-Eleven便利店以遍布全港的网络和24小时营业模式，成为无数香港人生活中不可或缺的一部分。从即日起一连四天，只要于指定7-11分店消费满指定金额，即可享受高达8折优惠，无论是想添购日常用品，还是购买零食奖励自己，这都是一个不容错过的黄金时机。
7-Eleven一连四日8折优惠 指定7-11便利店购物满额即享
7-11便利店／7仔App到店自取8折优惠
即日起至5月3日，7-Eleven便利店推出一连四日的快闪优惠。顾客只需在指定的7-Eleven分店，或是透过「7仔App」的「到店自取」服务，单次购物满$100，整笔消费便能立刻享有8折优惠。
对于上班族而言，这也是一个绝佳的时机，可以购入多款方便快捷的饭盒、三文治或沙律，轻松解决午餐烦恼。此外，7-Eleven店内的零食和饮品种类繁多，从日韩进口的话题新品到经典的本地口味，应有尽有，正好可以趁著优惠，与家人朋友分享，或是在周末的电影之夜尽情享受。
7-Eleven便利店快闪8折优惠
- 优惠期限： 2026年4月30日早上7时至5月3日。
- 优惠内容： 于指定7-Eleven分店或使用「7仔App」之「到店自取」服务，单一发票购物满$100或以上，即享全单8折优惠。
- 指定分店：>>按此<<
- 条款及细则：
- 优惠不适用于购买7仔预购货品、yuu奖赏预订货品、报纸、杂志、香烟、奶粉、尿片、旅行箱、印花换购品、现金券、礼券、网上游戏卡、储值卡、八达通产品、门票、邮票及塑胶购物袋收费等。
- 货品数量有限，售完即止。
- 此优惠不可与其他推广活动同时使用。
- 如有任何争议，7-Eleven将保留最终决定权。
资料来源：7-Eleven Hong Kong
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