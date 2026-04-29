五一黄金周北上攻略！3大App+网站实时睇口岸人流 避开罗湖/福田/莲塘出入境人潮

五一劳动节黄金周将至，相信不少市民已计划好北上消费或短途旅游。想玩得更尽兴，避开过关人潮是关键！本文为您整合三大实时查询口岸人流的方法，包括香港入境处App、保安局「口岸通」及微信小程序「i口岸」，助您轻松掌握罗湖、福田、深圳湾等主要口岸的实时状况，精明规划行程，告别排队烦恼。

五一黄金周深圳口岸人流高峰预警 入境处App/WeChat实时睇出入境人潮

五一黄金周深圳口岸人流高峰预警 入境处App/WeChat实时睇出入境人潮

五一长假期是外游高峰期，想北上深圳消费，又怕在关口「塞车」？其实只要出发前善用官方手机应用程式或微信小程序，便能实时监察各大口岸人流，有效规划行程，避免在罗湖、深圳湾、莲塘、福田等热门关口浪费宝贵的假期。

1. WeChat「i口岸」小程序 实时掌握深圳各大口岸人流

WeChat「i口岸」小程序 实时掌握深圳各大口岸人流

经常使用微信的市民，不妨试用「i口岸」小程序。它不仅提供深圳13个口岸的即时人流数据，涵盖罗湖、福田、高铁西九龙站等，其最大卖点是设有「实时直播」功能。

用户可以直接观看口岸现场的即时影像，亲眼掌握人流车流的真实情况，数据每30秒刷新一次，资讯近乎零时差，助您作出最精准的出行决策。

「i口岸」使用教学：

在微信主页向下拉，或于上方搜寻栏输入「i口岸」。 进入小程序后，在「口岸实况」一栏即可看到各口岸的「畅通」或「缓行」等状态及预计时间。 点选心仪口岸，即可观看现场通关直播画面。

2. 入境处手机App 深圳8大陆路口岸人流 每15分钟刷新一次

入境处手机App 深圳8大陆路口岸人流 每15分钟刷新一次