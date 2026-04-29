五一黄金周北上攻略！3大App+网站实时睇口岸人流 避开罗湖/福田/莲塘出入境人潮
发布时间：14:00 2026-04-29 HKT
五一劳动节黄金周将至，相信不少市民已计划好北上消费或短途旅游。想玩得更尽兴，避开过关人潮是关键！本文为您整合三大实时查询口岸人流的方法，包括香港入境处App、保安局「口岸通」及微信小程序「i口岸」，助您轻松掌握罗湖、福田、深圳湾等主要口岸的实时状况，精明规划行程，告别排队烦恼。
五一黄金周深圳口岸人流高峰预警 入境处App/WeChat实时睇出入境人潮
五一长假期是外游高峰期，想北上深圳消费，又怕在关口「塞车」？其实只要出发前善用官方手机应用程式或微信小程序，便能实时监察各大口岸人流，有效规划行程，避免在罗湖、深圳湾、莲塘、福田等热门关口浪费宝贵的假期。
1. WeChat「i口岸」小程序 实时掌握深圳各大口岸人流
经常使用微信的市民，不妨试用「i口岸」小程序。它不仅提供深圳13个口岸的即时人流数据，涵盖罗湖、福田、高铁西九龙站等，其最大卖点是设有「实时直播」功能。
用户可以直接观看口岸现场的即时影像，亲眼掌握人流车流的真实情况，数据每30秒刷新一次，资讯近乎零时差，助您作出最精准的出行决策。
「i口岸」使用教学：
- 在微信主页向下拉，或于上方搜寻栏输入「i口岸」。
- 进入小程序后，在「口岸实况」一栏即可看到各口岸的「畅通」或「缓行」等状态及预计时间。
- 点选心仪口岸，即可观看现场通关直播画面。
2. 入境处手机App 深圳8大陆路口岸人流 每15分钟刷新一次
要避开过关人潮，最直接的方法就是使用「香港入境事务处」官方手机App。市民在出发前，只需打开App内的「陆路边境管制站等候时间」功能，即可一览罗湖、福田（落马洲）、深圳湾等8大陆路口岸的实时人流情况。
系统资讯每15分钟更新一次，并以绿、黄、红三色灯号，清晰显示口岸的「正常」、「繁忙」或「非常繁忙」状态，让旅客对等候时间有更准确的预算。
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颜色
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状态
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预计等候时间
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绿色
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正常
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一般少于15分钟
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黄色
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繁忙
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一般少于30分钟
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红色
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非常繁忙
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一般30分钟或以上
香港入境事务处 手机应用程式
- 下载方法︰
- >> App Store <<
- >> Google Play <<
3. 保安局「口岸通」 实时查询旅客/私家车过关轮候时间
除了手机App，市民亦可浏览香港保安局的一站式资讯平台「口岸通」。此网页专为过境旅客而设，能实时查询各陆路口岸的旅客及私家车过关轮候时间。对于自驾北上的市民来说，这里提供的资讯尤其有用，能助您选择最畅通的路线。
保安局「口岸通」官方网页
- 网页︰>>按此<<
深圳8大出入境口岸开放时间一览：
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口岸
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开放时间
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罗湖口岸
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6:30am-12:00mn
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深圳湾口岸
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旅检6:30am-12:00mn；货检24小时通关
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福田口岸（落马洲支线）
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6:30am-10:30pm
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高铁西九龙口岸
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6:30am-11:30pm
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港珠澳大桥口岸
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24小时通关
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皇岗口岸（落马洲）
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24小时通关
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文锦渡口岸
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7am-10pm
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莲塘口岸（香园围）
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7am-10pm