港人超市/酒楼遇职员竟「听唔明广东话」 质疑服务业请人准则 网民叹：真系唔好就佢哋

随著近年愈来化多行业面对前线岗位「请人难」的困境，政府推出「补充劳工优化计划」及推出行业输入劳工计划，期望借此补充暂时短缺的人手。不过，本地服务及零售业主要以广东话为沟通语言，最近有港人目击超市职员无法以广东话与顾客沟通，对此大为震惊，质疑：「依家服务业请人准则系唔使讲广东话？」同时引起不少网民分享类似经历，如到酒楼饮茶时遇到不谙广东话的侍应，「用广东话同佢讲野（嘢），佢直头听唔明」，认为本地服务业的语言环境有改变趋势，即看下文了解详情。

港人遇服务业前线不谙广东话 震惊质疑：依家请人准则系唔使讲广东话？

港人遇服务业前线不谙广东话 震惊质疑：依家请人准则系唔使讲广东话？（来源：《老表你好嘢》剧照）

近日，九龙湾丽晶花园称引入约30名外劳保安，并由即日起陆续就职，引起社会对输入外劳的讨论。有网民在社交平台发文，称日前在沙田区一间专营生活杂货的中型超市排队付款时，目睹1名收银员全程以普通话与一对香港夫妇沟通。起初他不以为意，但后来发现该对夫妇正以广东话查询优惠券的使用方法，惟职员仍然只以普通话作回应，导致该名女士近乎崩溃表示：「我真系听唔明你讲咩。」

事主续称，当时甚至没有其他懂得广东话的职员上前协助，最终该名职员续以普通话解说，并直接动手操作手机兑换优惠券。是次经历让事主大感震惊，坦言「唔知呢样嘢系咪恒常化咗」，又质疑：「依家服务业请人准则系唔使讲广东话？」

官方没明文规定外劳必须具备广东话能力 网民叹：真系唔好就佢哋

有网民则表示在酒楼遇到听不懂广东话的侍应，「酒楼都系啦，女侍应讲普通话，用广东话同佢讲野，佢直头听唔明，要我哋用返普通话同佢讲」（来源：《爱回家》剧照）

帖文一出，随即引来大量网民分享类似遭遇，有网民表示曾在同一分店遇到相同问题，「我问佢件货摆喺边佢听唔明」；另一位网民则表示在酒楼遇到不谙广东话的侍应，「酒楼都系啦，女侍应讲普通话，用广东话同佢讲野（嘢），佢直头听唔明，要我哋用返普通话同佢讲」。

不少网民对此现象表达强烈不满，认为本地消费者不应妥协，直言：「真系唔好惯、唔好就佢哋」，强调「香港服务业本来就系要讲广东话／英文」。更有网民表示会以行动回应：「唔识广东话，一律不帮衬」，并认为雇主招聘时应该要求应征者需具备广东话沟通能力。

在现行政策下，官方未有规定外劳必须具备广东话能力，雇主招聘时可以根据职位需求（如保安、零售、餐饮）自行决定是否要求应聘者具备广东话沟通能力。以丽晶花园引入外劳保安员为例，业主立案法团强调保安员来自江门、新会、阳江等珠三角地区，全部能熟练使用广东话沟通。

来源：Threads

文：LW