餐厅递手扮睇唔到？港人控诉侍应「选择性失明」网民列各式「举手」奇招 感叹1发明完美解决

本港饮食业服务态度一直备受讨论，近日有港人在社交平台上发文，控诉餐厅侍应「选择性失明」，即使递手示意兼讲「唔该」，也会被对方忽略「扮睇唔到」，引起大批网民共鸣。帖文随即掀起热烈讨论，不少网民列出各式「举手」奇招；也有网民感叹1发明可完美解决，即看下文了解详情！

餐厅递手扮睇唔到？港人控诉侍应「选择性失明」

近日，有港人在Facebook群组「香港茶餐厅及美食关注组」中发文，控诉餐厅侍应「选择性失明」。他表示明明与侍应面对面，但当他递手示意兼「讲埋唔该」时，对方仍然当自己透明「扮睇唔到」，「唔知点解好多时向侍应递手示意同时讲埋唔该，明明面对面都睇唔到自已。」

帖文引起大批网民共鸣，不少人都有同样经历，「啱啱先经历完，个侍应直情望住我之后转咗去另一边」、「我试过举手叫人同我落单，一直冇人理我，咁我就直接走人。」有曾任职餐饮业的网民现身，表示「做过呢行应该明白，可能自己手头上已有几样嘢跟紧烦紧，所以暂时睇到当睇唔到」；但也有人反驳指，「我都做过呢行，如果真系唔得闲都会应咗个客先，叫其他同事过去帮手。」

网民列各式「举手」奇招 感叹1发明完美解决

面对餐厅侍应「选择性失明」，网民也研发出各式「举手」奇招！有网民使用道具辅助，「净系举高手因为不起眼可能睇你唔到！嗱起块餐牌+举高手，扮睇唔到嘅几会少好多！」、「我试过要著住手机个电筒，好似演唱会挥手佢就会见到。」也有网民使用「死缠烂打法」，「服务员扮晒嘢诈睇唔到，有次咬住佢唔放，一直追住佢入到厨房」、「我会举手，举到有人理我为止。」其中，不少网民感叹以手机QR Code落单是最佳解决方法，「所以自己电子落单最好」、「所以QR Code落单系劲正，有时揾人落单都一肚火，伙记扮见唔到你个下真系跳掣。」

图片及资料来源：Facebook@香港茶餐厅及美食关注组

文：Y