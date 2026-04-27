手机长期不关机易被骇客入侵？专家建议每星期重启装置 附美国国安局11招防资料外泄

骇客入侵手法层出不穷，近期更有不少骇客开始利用「零点击」手法入侵手机用户，借此窃取用户个人资料。美国国家安全局早前发表手机安全指南，提醒用户如习惯手机长期不关机，会增加个人资料外泄风险，同时教路11招防止不法分子入侵，详情即看下文！

手机长期不关机易被骇客入侵？专家建议每星期重启装置1次

不少用户在使用手机或是平板电脑等电子产品时，习惯使其处于长期开机的状态，原来此举或会造成资料外泄风险！骇客目前开始利用「零点击」手法的隐蔽攻击，用户在未有点撃任何连结的情况下，仍然会被窃取手机的个人资料。

美国国家安全局（NSA）早前公开1份手机安全指南，指出用户每周习惯将手机或是平板电脑等电子产品关机后再重新启动，有助防止骇客以「零点击」手法入侵，惟此举仍有机会被高级恶意软体攻击，但在一般情况下，仍建议用户以此保护个人资料的安全。

美国国家安全局教路保个人资料安全 充电线都关事？

除了建议用户侍周重新启动手机或是平板电脑等电子产品，美国国家安全局（NSA）同时提供另外10项建议，以降低个人资料外泄的风险。

美国国家安全局防资料外泄建议：

切勿连接公共Wi-Fi

不要下载非必要或非官方的应用程式（App）

要定时为手机或平板电脑的软体进行更新

使用如人脸识别或指纹等生物认证技术

在非必要情况下，关闭定位及蓝牙等位置资讯

切勿透过电邮及短讯（sms）发送敏感内容

切勿点撃在电邮内来历不明的附件或网址

应使用带充电线或来自可靠制造商的充电线

建议个人密码最少要有6位数字，而且组合愈复杂愈好

多留意应用程式要求的权限，认清权限设定

文：TF

资料及图片来源：美国国家安全局