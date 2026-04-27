中电资助换电器｜节能家电更换计划第二轮即日开始申请！最高$2700买冷气机/热水炉/雪柜/洗衣机  即睇申请资格+教学

中电资助｜节能家电更换计划｜第二轮申请开始！为了帮助有需要的家庭更换老旧又耗电的电器，减轻长远的电费负担，中华电力（中电）今年特别透过「中电社区节能基金」拨款3000万港元，再次推出「节能家电更换计划」。计划第二轮申请于今日（4月27日）正式展开，合资格的家庭购买指定的全新一级能源标签家电，最高可获$2,700资助！

中电节能家电更换计划 最高资助$2700买电器

中电「节能家电更换计划」资助有需要家庭更换电器。

不少基层家庭的旧电器「用到烂」才换，但其实耗电量高的旧电器，就是「电费刺客」。中电这个计划，旨在资助合资格的长者、低收入家庭及残疾人士，将家中四类最「食电」的电器——包括变频冷气机、电热水炉、雪柜及洗衣机——更换为符合机电工程署要求的一级能源标签型号。

成功申请的家庭，将可获得相当于订单总额七成，或最高2,700港元的资助（以较低者为准），大大减轻换机的经济压力。

符合「一级能源标签」代表该电器能源效益最高、最为省电。

换电器资助申请资格｜我是否合资格？

想知道自己能否申请中电「节能家电更换计划」？首先，申请人必须是香港居民（至少持有香港居民身份一年），并且是中电的住宅用电客户。在此基础上，您还需要符合以下其中一项资格：

类别 资格要求（须正在领取以下其中一项） 长者类别

(65岁或以上) ▸ 综合社会保障援助 (综援)；或

▸ 长者生活津贴 低收入家庭类别 ▸ 在职家庭津贴；或

▸ 综合社会保障援助 (综援)；或

▸ 全额学校书簿津贴；或

▸ 幼稚园及幼儿中心学费减免计划全免学费 残疾人士类别 ▸ 残疾人士登记证；或

▸ 综合社会保障援助计划的交通补助金；或

▸ 公共福利金计划的伤残津贴

特别注意：「特别资格人士」

如果申请人同时符合「长者」及「残疾人士」两项资格，将被视为「特别资格人士」。这类人士的申请会获优先处理，并且最多可购买两款不同种类的电器（每类一件）。不过名额有限，申请时记得要同时提交两种资格的证明文件。

正领取「生果金」的长者可以申请吗？

不可以。如果申请人是年满65岁以上，正领取「生果金（高龄津贴）」的长者，就代表不能是次资助。此计划只接受正在领取「综援」或「长者生活津贴」的长者申请。

节能家电更换计划申请教学｜第二轮点样申请？

计划分两轮进行，第一轮（3月）主要针对冷气机和热水炉，现已结束。第二轮则由今天（4月27日）起至5月3日接受申请，名额约6,000个，额满即止，先到先得！

申请日期 ：2026年4月27日至5月3日

本轮可选家电： 变频冷气机、电热水炉、雪柜及洗衣机

申请方法： 网上申请： 直接填写网上申请表格 >>按此<< 亲身递交： 可于各区中电客户服务中心索取表格，或在网上下载表格 >>按此<<，填妥后连同证明文件副本一并递交。

结果公布： 中电将于5月12日至29日期间，透过电邮通知申请结果，所以填写一个有效的电邮地址非常重要。

申请前准备｜申请所需文件

为确保申请顺利，递交前需准备以下资料：

项目 备注 中电编账号码 可在电费单上找到。送货地址必须与供电地址一致。 有效的电邮地址 接收申请结果及「专属优惠码」之用。 「度度赏」 账户 建议预先申请，网上购买更方便，部分型号更有额外礼遇。 资格证明文件 网上申请需上载电子档案；亲身递交则需副本。

温馨提示： 所有资料必须一次过交齐，不设后补。递交申请不等于成功，一切以收到的确认电邮为准。每位合资格人士只可获资助一次，曾于2025年成功申请「变频冷气机更换资助计划」的客户不能再次申请。

获中电资助后如何购买电器？

成功申请后，您将会收到附有「专属优惠码」的电邮。之后便可透过以下方式购买：

网上购买： 登入指定的「度度赏」连结，选购心仪家电，在付款时输入优惠码，支付余额即可，安坐家中等专人联络送货安装。

门市购买： 携同成功申请的电邮，于指定日期到指定门市，让职员协助选购及使用优惠码。

这个计划非常适合希望更换老旧电器，但又对价钱有所顾虑的市民，既能改善生活质素，长远更能节省电费开支，一举两得。名额有限，有需要记得把握时间申请！

资料来源：中电「节能家电更换计划」