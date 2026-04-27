李居明-马年讲马多马事 认识「马」的文字和图腾｜李居明大师会客室

今年是丙午马年，甚么是「马」？首先，如果你生肖属马，或者生于西历6月5日至7月6日午月，今年是值太岁和「马马自刑」年。特朗普为甚么日日都有大新闻？因为他就是马月出生的。马斯克也是生于马月，而香港和美国，在八字上同样也是生于「马月」。

香港特区成立日1997年7月1日，那一年是牛年，那一天是辰日。在八字中，牛（丑）和龙（辰）都是湿土，正好能散去马月之火，犹如有两大护法保护，所以香港是福地。虽然今年火旺，但如果你八字里有牛或龙的密码，你就能平安度过。

名字中有「马」的密码

有人问，如果我不属马、又不生于马月，是否不关我事呢？都关你事！只要你姓马、姓冯、姓许，名字有骏、驰，今年都特别活跃。还有一个字大家常漏掉，就是「轩」字，因为马者「车」也。除了中文字，英文名也有密码。名字开头是「C」、「M」、「W」，比如 Candy、Mcdonald、William 或 Winnie，这些字母在今年都代表你正走「火运」。

凡是与「C」有关的东西都带火。比如名字里有「诗、思、施」这些字的，其实都是属火。「正义女神」佘诗曼，「佘」音蛇是丁火，诗是C丙火，曼之有「日」是丙火，火多的人很适合入娱乐圈容易成名。

讲到马的密码，不能不提粤剧名伶马师曾和新马师曾。为甚么他们的艺名都带「马」？因为有高人指点。高人还教他们要在「跑马地」置业。跑马地是香港最神妙的地方，马会有马，午火之地就是制造财富的地方。艺人在那里居住，代表要在灯火通明的舞台上表达自己的艺术成就，名利双收。

如果你生肖属马，或者生于西历6月5日至7月6日午月，今年是值太岁和「马马自刑」年。

从佛学角度「观音」属西方三圣，西方在五行中属金，可化泄火毒，也是带来秋天清凉和清净，令你头脑清醒兼行运，在六月火旺之时看《金玉观世音》是今年最重要的采运时刻

要火会红，忌火会黑

但记住一句话，如果你的八字要火，那么恭喜你，你今年一定行运！但反过来说，如果你生于夏天，八字忌火，便当凶论，见到这些「马」的密码就要小心了。特别是今年的6月5日到7月6日甲午月，午年午月，这是今年最多火的一个月。要火的人有很多发展机会；不要火的人，就要格外警惕。

你看特朗普，他生于火月，现在八字焚身，所以他不断寻求金水来降温。他之前说要争夺格陵兰，现在有要争夺霍尔木兹海峡的控制权，海峡就是水，这完全与他的八字饿水有关。

马月出生婴儿明日之星

最后送给大家一个秘密：生于今年马月（6月6日至7月6日）的人，必属美女。因为「马」代表影视娱乐圈，也代表选美运。你看「美」字上面是「羊」，羊与马是「六合」，所以马月出生的人特别容易在选美中脱颖而出。如果你的女儿或孙女即将在两个月后的马月出生，那么恭喜你，她们很可能就是未来的「明日之星」！哪些人天生不怕火呢？请追看下期。