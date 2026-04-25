李居明-从中国近代史 到侵侵孖生兄弟的故事｜李居明大师会客室

一年前的3月3日告别新光之后，我一直积极寻求延续新光粤剧的机会，我亲自拜访西九文化区的负责人，恳请能让新光戏宝继续在香港上演。可惜2026年全年西九档期早已爆满，有幸得西九负责人厚爱，成功拨出今年6月份的档期，令「新光当代戏剧节」的愿望能够实现。这三套粤剧首日的卖票情况非常热烈，更创下新光12年来首日票房最高纪录，也足以证明观众对于粤剧的热情，也是对于新光粤剧戏宝的肯定和支持。

近代史粤剧异军突起

我在新光十二年中，成功创作了三十七套粤剧戏宝，走出两条粤剧路线，其一是传统粤剧，其二是近代史粤剧。近代史粤剧是突破传统粤剧多取材自才子佳人或神话传说的框架，直接以近代真实政治人物为主角，后来又发展成「追上新闻最前线」的时事粤剧，又有跨界名人参与演出，成功吸引了老中青的观众，甚至吸引内地组团来观剧，因为内地不易看到这种题材的戏剧作品。

特别是《粤剧特朗普》，香港人几乎无人不晓，至今已写到5.0版本，每一次演出都成为网红谈论话题。我坚持保留粤剧传统的「唱做念打」，邀请香港最顶尖红伶、拍和和武师等，相信此剧还会不断地演下去，成为香港粤剧史上的传奇！

「新光当代戏剧节」三大新光粤剧戏宝六月在西九公演，汇集香港最顶尖红伶，乃香港粤剧巅峰之作。

想追看《粤剧特朗普5.0》马上要去西九扑飞啦。

《毛泽东》扬威国际

《毛泽东之虚云三梦》是「近代史系列」的开山之作。讲述了毛泽东与三位女性的情感世界。最后以毛泽东与一生宿敌蒋介石在天界会面，揭示了「天道无正邪」的人生哲理。此剧曾赴日本演出，全剧翻译成日文字幕，扬威国际。

《共和三梦》是以毛泽东在虚云洞一梦百年，回溯并重演走向共和的历史轨迹。龙贯天一人分饰毛泽东、光绪、孙中山、溥仪四角色，挑战表演极限；剧中还有慈禧、袁世凯、甚至川岛芳子等众多历史人物登场，还原历史人物更真实、更具人性的一面。

《智擒四人帮》创作过程如「踩钢线」，首次以粤剧演绎文革及四人帮落网这段敏感历史。有毛泽东与史太林斗智斗力、林立果刺杀毛泽东的惊险场景，而「毛主席纪念堂」毛泽东返魂的桥段极为震撼。

《小平你好》此剧讲述邓小平「三起三落」的传奇人生，由邓小平18岁留学巴黎开设豆腐店开始，到舌战戴卓尔夫人的「一国两制」，尝试用粤剧将这个历史事件表达出来，其中也有邓小平不为人知的感情史。

《粤剧特朗普》剧情升级

最具荒诞趣味的当属《粤剧特朗普》，由伊万卡手中的一本毛语录穿越到了1972年，年轻特朗普随尼克逊总统访华，并寻找其自幼失散、在中国长大的孖生兄弟川普。在3.0版中出现了川普代替特朗普遭遇刺杀，并靠著「火星特效药」奇迹翻生的桥段。4.0版加入「侵侵大战街市早苗」，至于六月在西九公演的5.0版，又有甚么荒诞桥段出现呢？门票已公开发售，快点抢飞喇！