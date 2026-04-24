八达通换卡最后召集！再有1批旧卡7月到期 2大免费更换方法＋赚尽$400奖赏
更新时间：13:22 2026-04-24 HKT
发布时间：13:22 2026-04-24 HKT
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为确保服务质素，八达通公司定期为旧款八达通卡进行升级。近日，官方宣布第30批租用版八达通即将失效，并推出极具吸引力的换卡优惠，鼓励用户升级至手机八达通，除了享受更便捷的支付体验，更有机会赚取高达$400的迎新奖赏。
八达通换卡最后召集！第30批旧卡7月到期
如果用户在拍卡时听到与平时不同的「嘟～嘟嘟」三声提示，这正是八达通提醒您卡片需要更换的信号。根据八达通公司最新安排，号码介乎42067001至42697000之间的第30批八达通卡，将于2026年7月25日起正式失效。持卡人应在失效日期前的三个月通知期内，尽快完成换卡程序，以免影响日常使用。
2大免费更换方法 手机八达通赚$400迎新奖赏
为了方便市民，八达通提供了两种完全免费的换卡途径，用户可以根据个人习惯选择最适合自己的方式，整个过程简单快捷，旧卡上的余额、按金等资料亦会无缝转移。
1. 升级至手机八达通
对于追求便捷的智能手机用户而言，将实体卡转移至手机八达通是最佳选择。用户只需透过八达通App、Apple Wallet、Samsung Wallet或华为钱包，即可将实体卡的所有资料，包括按金、余额及消费券等，一并转移至手机。升级后，付款时只需轻轻一嘟手机即可，极为方便。更吸引的是，新手机八达通客户更可享$100迎新优惠及5%消费回赠，合共高达$400的丰富奖赏。
2. 亲临服务站领取新实体卡
习惯使用实体卡的市民亦无需担心。可以前往遍布各港铁站的「八达通服务站」，利用站内的换卡机或客务资讯站，进行自助换卡。只需按照萤幕上的清晰指示操作，即可将旧卡插入并即时领取新卡，所有资料会自动转移至新卡，过程无需等候。
第30批八达通换卡详情
- 受影响卡号：42067001至42697000
- 失效日期：2026年7月25日。
- 换卡详情：>>按此<<
资料来源：八达通 Octopus
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