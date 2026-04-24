Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

八达通换卡最后召集！再有1批旧卡7月到期 2大免费更换方法＋赚尽$400奖赏

生活百科
更新时间：13:22 2026-04-24 HKT
发布时间：13:22 2026-04-24 HKT

为确保服务质素，八达通公司定期为旧款八达通卡进行升级。近日，官方宣布第30批租用版八达通即将失效，并推出极具吸引力的换卡优惠，鼓励用户升级至手机八达通，除了享受更便捷的支付体验，更有机会赚取高达$400的迎新奖赏。

八达通换卡最后召集！第30批旧卡7月到期

八达通换卡最后召集！第30批旧卡7月到期
八达通换卡最后召集！第30批旧卡7月到期

如果用户在拍卡时听到与平时不同的「嘟～嘟嘟」三声提示，这正是八达通提醒您卡片需要更换的信号。根据八达通公司最新安排，号码介乎42067001至42697000之间的第30批八达通卡，将于2026年7月25日起正式失效。持卡人应在失效日期前的三个月通知期内，尽快完成换卡程序，以免影响日常使用。

2大免费更换方法 手机八达通赚$400迎新奖赏

为了方便市民，八达通提供了两种完全免费的换卡途径，用户可以根据个人习惯选择最适合自己的方式，整个过程简单快捷，旧卡上的余额、按金等资料亦会无缝转移。

1. 升级至手机八达通

对于追求便捷的智能手机用户而言，将实体卡转移至手机八达通是最佳选择。用户只需透过八达通App、Apple Wallet、Samsung Wallet或华为钱包，即可将实体卡的所有资料，包括按金、余额及消费券等，一并转移至手机。升级后，付款时只需轻轻一嘟手机即可，极为方便。更吸引的是，新手机八达通客户更可享$100迎新优惠及5%消费回赠，合共高达$400的丰富奖赏。

2. 亲临服务站领取新实体卡

习惯使用实体卡的市民亦无需担心。可以前往遍布各港铁站的「八达通服务站」，利用站内的换卡机或客务资讯站，进行自助换卡。只需按照萤幕上的清晰指示操作，即可将旧卡插入并即时领取新卡，所有资料会自动转移至新卡，过程无需等候。

第30批八达通换卡详情

  • 受影响卡号：42067001至42697000
  • 失效日期：2026年7月25日。
  • 换卡详情：>>按此<<

 

资料来源：八达通 Octopus

 

同场加映：八达通大派$40回赠！外游消费必用 内地/泰国/日本/韩国付款享8%回赠兼赢机票

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
施明丧礼｜李家鼎两新抱大起底  大仔老婆严佩钰设灵火葬表现大不同  Agnes点解受大伯针对？
施明丧礼｜李家鼎两新抱大起底  大仔老婆严佩钰设灵火葬表现大不同  Agnes点解受大伯针对？
影视圈
20小时前
01:10
国泰航机英国曼城返港男子机上猝死 生前患胰脏癌
突发
6小时前
天水围酒楼推长者「免茶位」吸客 食客呻要搭枱+1原因叹「唔会再嚟喇」 网民：仲衰过以前大排档
天水围酒楼推长者「免茶位」吸客 食客呻要搭枱+1原因叹「唔会再嚟喇」 网民：仲衰过以前大排档
生活百科
20小时前
长者免费AI课程｜学数码理财/智能家居/相片后制/云端 新一轮「友智识」60岁+长者进阶数码培训计划报名教学
长者免费AI课程｜学数码理财/智能家居/相片后制/云端 新一轮「友智识」60岁+长者进阶数码培训计划报名教学
生活百科
22小时前
佳宝超市8折优惠！4月一连七日 蔬果/肉类/海鲜/粮油杂货/饮品啤酒激减
佳宝超市8折优惠！4月一连七日 蔬果/肉类/海鲜/粮油杂货/饮品啤酒激减
饮食
21小时前
少女15万打造侘寂风家居 特设扫地机械人柜 油漆铲底不能悭 最终仍有两个「后悔位」
少女15万打造侘寂风家居 特设扫地机械人柜 油漆铲底不能悭 最终仍有两个「后悔位」
家居装修
7小时前
湾仔老牌西餐厅翻红就赶客！？食客怒轰堂食限时20分钟 老板上线呼冤...
湾仔老牌西餐厅翻红就赶客！？食客怒轰堂食限时20分钟 老板上线呼冤...
饮食
2026-04-22 19:18 HKT
马会主席廖长江（右二）及其太太（左一）获「赛马会社区七人榄球计划」受惠者致谢。
马会以榄球连系社区
社会资讯
2026-04-22 18:00 HKT
陈小春被爆「塞纸条」撩名模上房  「反派男神」兰桂坊约炮失威  被嫌年纪大「吃不下」
陈小春被爆「塞纸条」撩名模上房  「反派男神」兰桂坊约炮失威  被嫌年纪大「吃不下」
影视圈
3小时前
傅声38岁女儿近况曝光 靠实力闯国际乐坛 甄家平似足靓妈甄妮 身世之谜曾成焦点
傅声38岁女儿近况曝光 靠实力闯国际乐坛 甄家平似足靓妈甄妮 身世之谜曾成焦点
影视圈
18小时前