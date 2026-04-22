港人获派长州公屋嫌「这么简陋」苦恼洗钱大装修  网民发现单位2细节反劝：要懂得感恩

能够获派公屋，相信是不少等待上楼的港人愿望。然而，有市民在获派长洲公屋单位后，却在网上大吐苦水，嫌弃单位「这么简陋」，甚至萌生花钱重新装修的念头，随即引来网民批评，不少人看到单位室内装修细节都大赞「系可以简单入住 」！

获派长洲雅宁苑 港人嫌「公屋式」装修简陋：要花钱重新装修吗？

今日（22日）有网民在社交平台「香港公营房屋讨论区(FB版)」上以「这么简陋…到底要花钱重新装修吗？」为题发帖，并标注地点为「长洲雅宁苑」。从事主上传的相片可见，单位内部装修确实比较简单，墙身髹上淡黄色油漆，地板铺上素色花纹地砖，厨房及厕所亦只有最基本的配置，但已铺好黄色磁砖。

网民点出单位2优点：唔使整，悭好多！

帖文一出，随即引来大批网民留言，但意见几乎一面倒，不少人非但没有同情事主，反而点出单位2个优点，认为事主「要感恩」，甚至有人嘲讽指「起码用二百万装修啦！唔系点啱你住呀 」。

其中，有网民指出，单位已铺设地砖，算是不俗，「有晒地砖都话简陋」、「地下啲地砖好靓，唔使整，悭好多！」。

更有人认为雅宁苑属居屋间隔，有网民不讳言「居屋间格都要嫌，咁你咪Ｘ住啦」、「呢个格局好好用」，建议事主「厕所装抽气扇，浴室宝，厨房上面加返吊柜，灶头加返门已经OK」，毋须大费周章，并劝吁事主应珍惜得来不易的机会。

依山而建 长洲雅宁苑设计独特

翻查资料，雅宁苑位于长洲，为香港最南边的公屋屋苑，于2001年入伙，沿山顶道西依山而建。屋苑共有三座，楼高六层，采用和谐乡村式设计，大厦顶部以瓦顶铺设，别具特色。屋苑原为可租可买计划屋苑，后来因政策改动，全数单位改为出租公屋。虽然位置偏远，但环境清幽，部分单位更坐拥海景。

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