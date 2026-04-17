香港消费=交智商税？港YouTuber列4点建议「香港赚钱内地使」 网民反驳：人工物价唔同点比较

近年，随着内地与香港往来日益便利，关于「两地生活差异」的讨论热度不减。最近，YouTube频道「David 大卫 2.0」发布影片，直言香港多项生活消费形同「交智商税」，并就4方面建议港人可「香港赚钱内地使」。影片引起网民热议，有网民表示「绝对支持深圳消费」；有网民则反驳指「人工物价唔同点比较？」即看下文了解详情。

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香港消费等于交智商税？ 港YouTuber列4点建议「香港赚钱内地使」

90后YouTuber「David大卫」频道拥有超过十万订阅者，早前他在YouTube上传影片，以「香港油价贵2倍，仲有边样系交紧智商税？睇医生，睇牙，兽医，养车，住屋，交智商税习以为常＝合理？香港赚钱大陆洗，成为市场消费规律？」为题，直言在香港生活每项消费如同「交智商税」，并总结4大「智商税」重灾区：

1. 养车成本

David表示，香港油价比内地贵2至3倍，且香港养车成本高，停车位月租动辄$3000至$6000 ，加上保险及日常维修，每月的养车开支随时高达$8000，形容「在香港养车如同供楼」。相比之下，内地二线城市如中山或珠海，养车成本极低，保险、杂费一年低至约￥1000，车位月租也仅需数百元，养车成本明显较香港相宜。

2. 住屋租金

住屋方面，David认为虽然香港一般薪资较高，但房租同样高企，普遍打工仔只能住在数百呎的单位；在大湾区，同样预算已经可以租住过千呎的单位，宽敞舒适，提升生活品质。

3. 医疗服务

David表示，在香港私家诊所看病加药费动辄$600，且常需多次复诊；而在内地，同样的病症只需不到￥100已能诊治与开药。他又以「配眼镜」为例，直言同一副镜片，在香港配的价格可能是内地的3倍以上，全因两地视光师的人工相差太大，消费者需要分摊人工成本。David又指，香港看牙科收费极高，相反内地牙科费用通常只需香港的一半甚至三分之一。

4. 餐饮成本

内地拥有「美团」、「饿了么」等多个外卖平台，竞争激烈，运费与包装费低廉，且食材选择多样；反观香港，餐厅受限于人手与租金成本，定价高昂，外卖平台服务亦不如内地普及，食物价钱及运费昂贵。

最后David 强调，他并非刻意「唱衰香港」，而是基于经济效益分析，认为「香港赚钱、内地消费」符合当下的市场规律。

网民反驳：人工物价唔同点比较

影片引起网民热议，有网民认同并表示：「绝对支持深圳消费」、「绝对赞成david你所说香港物价太贵不宜居，我有钱我宁愿喺大陆买番层楼好过住香港啲㓥房」、「HK只为生存，冇质素可言，尤其是打工仔」、「香港住屋问题先系智商税之霸，冇比较冇伤害。」

但也有网民反驳指出，「人工物价唔同点比较」、「用落后地区低物价同发达地方人工比较，边有得比」、「话香港系智商税，其实系唔系忘记咗自己系呢个税入面嘅受惠者？」、「本身两地人工物价唔同，点比？照佢逻辑嚟讲，所有物价比大陆高嘅地方，消费都系智商税。」

图片及资料来源：LIHKG、YouTube@David 大卫 2.0

文：Y