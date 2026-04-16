长者装修津贴2026｜「自住物业维修津贴」最高获$80,000资助！入息+资产限额今年再上调 (附申请资格/津贴范围)

自住物业维修津贴2026｜政府装修资助｜长者装修津贴｜随著楼龄增长，许多旧式楼宇都可能面临日久失修的问题，影响居住安全。为了协助有需要的自住物业业主，特别是长者，政府推出了「有需要人士维修自住物业津贴计划」（坊间俗称「长者装修津贴」），旨在提供财政资助，让合资格业主能维修保养安乐窝，改善楼宇失修状况，加强居所安全。《星岛头条》将为各位老友记详细整合申请资格、津贴金额及合资格工程范围，让您一次过掌握所有重要资讯。

自住物业维修津贴2026｜长者装修最高资助$80,000！申请资格/步骤/适用工程一览

自住物业维修津贴2026 长者装修最高可获$80,000资助！

「有需要人士维修自住物业津贴计划」计划不设申请限期，每宗申请最高可获80,000港元津贴，可用于处理单位渗水、更换门窗，以至大厦公用地方维修等工程，让有需要人士能及时保养安乐窝，而申请人须符合特定资格，如年满60岁并通过入息资产审查，或为指定社会福利津贴的受助人。

谁可以申请市建区的「自住物业维修津贴」？

「有需要人士维修自住物业津贴计划」2026年的申请资格

想申请此项津贴，申请人必须满足以下全部条件：

身份证明：必须持有有效的香港身份证。 业主身份：必须是香港境内住用或综合用途楼宇中的住用单位业主。 自住要求：申请人及其合法配偶（如已婚）都必须居住在申请物业内。 经济状况：必须符合下列其中一项条件： 年满60岁长者：并符合相关的入息及资产限额。

长者生活津贴受惠人。

综合社会保障援助（综援）受助人：并符合特定家庭状况（如家有65岁或以上长者、残疾人士或没有50岁以下健全成年人等）。

伤残津贴受助人：并符合相关的入息及资产限额。 财务状况：申请人不得为未获解除破产令的破产人士。

2026年再度上调入息及资产限额

年满60岁长者或领取伤残津贴的申请人，须符合入息及资产限额。其中，入息包括工资、各类津贴、租金收入、商用车辆入息、退休金等；而资产则包括土地、房产、车辆、投资、股份、储蓄及现金等。

(i) 供60岁或以上长者申请「自住物业维修津贴」的入息及资产限额

申请人 每月入息限额(港元) 资产限额(港元) 单身人士 $10,900 $1,245,000 夫妇 $16,680 $1,890,000

(ii) 供申领伤残津贴的申请「自住物业维修津贴」的入息及资产限额

家庭人数 每月入息限额(港元) 资产限额(港元) 1人 $13,230 $295,000 2人 $20,680 $400,000 3人 $25,870 $521,000 4人 $32,020 $609,000 5人 $40,150 $675,000 6人 $46,620 $731,000 7人 $51,400 $781,000 8人 $57,470 $816,000 9人 $63,380 $904,000 10人或以上 $69,150 $974,000

*以上资料或会按年调整，申请前请以官方公布的最新版本为准。

长者装修津贴金额最高可达$80,000

项目 说明 津贴上限 每个津贴申请的上限为80,000港元。 计算方式 每位合资格申请人及其配偶（如已婚）就其物业可共获批最高80,000港元。津贴额会按申请人在物业的业权份数比例计算。 申请次数 在政府拨款许可的情况下，合资格申请人可在10年内分最多4次提出申请，总津贴额上限同为80,000港元。 其他津贴 若申请人曾获房协的「长者维修自住物业津贴」，仍可申请此计划，但两者总额不得超过80,000港元。

何时开始申请「自住物业维修津贴」？

「有需要人士维修自住物业津贴计划」是一项恒常的资助计划，全年均接受申请，不设截止日期。不过，申请人需要特别留意提交申请的时机，以确保符合资格。

自住单位内部维修 关键时间点：必须在维修工程开始前递交申请。 正确流程：先寻找合适的承办商取得工程报价，然后提交津贴申请，待收到市建局发出的「原则上批准通知书」后，才可正式动工。如果在获批前已开始工程，相关费用将不获资助。

大厦公用地方维修 关键时间点：当您收到由业主立案法团或物业管理公司发出的集资通知书后，便可以立即开始准备文件并递交申请。



「自住物业维修津贴」申请流程逐步睇

「自住物业维修津贴」申请流程

整个申请过程清晰直接，主要分为「申请资格」及「发放津贴」两个阶段。申请人只需按以下步骤进行，便能顺利完成申请。

*温馨提示： 提前准备好所有证明文件，能让审批过程更为顺畅，助您更快获得资助。

合资格的装修工程涵盖室内及公用地方

津贴的适用范围广泛，主要涵盖与楼宇安全相关的维修工程，不论是住用单位内部，还是大厦公用地方均可申请。合资格的工程项目包括：

结构与外墙 修葺松脱、破裂或剥落的混凝土。 改善外墙安全，如修葺破损的批荡或纸皮石。 清拆违例建筑工程和天台搭建物。

门窗与防水 检验、修葺或更换破损的窗户。 修葺天台及平台防水层，解决渗水问题。

消防与安全 改善走火通道、消防和救援进出途径。 提供、改善和维修保养楼宇的消防装置和设备。 改善分间单位的消防及楼宇安全工程。

屋宇装备与卫生设施 修葺、维修保养和更换升降机、电线、煤气喉管等。 更换破损的便溺污水管、废水管、食水管及地下排水渠。 安装无障碍设施。

其他相关工程 斜坡或挡土墙的维修保养。 因上述主要工程而引致的相关维修，如勘测和专业服务（例如清拆石棉）。 偿还尚欠屋宇署、房协或市建局的楼宇维修贷款。



「自住物业维修津贴」个案分析 3个真实例子助您理解

为了让您更深入了解津贴的申请细节，我们假设了三个不同情况的长者申请案例，涵盖了不同的家庭背景、维修需求及业权状况。

个案一：独居长者全面翻新安乐窝

申请人：陈伯伯，75岁，独居于一个楼龄超过40年的自置单位，为「长者生活津贴」的受惠人。

维修需求：单位的窗户因长年失修，在雨季时严重渗水。同时，厕所的防水层亦已老化，导致墙身出现渗漏问题。他希望一次过更换全屋铝窗，并重做厕所的防水及饰面工程。

申请与结果： 陈伯伯符合「长者生活津贴受惠人」的资格，并且是单位的唯一业主。 他找来合资格承办商报价，总维修费用为65,000港元。 他成功申请了津贴，并获批 65,000港元 的资助，全额支付了是次维修工程的费用，无需为此动用自己的积蓄。



个案二：夫妇应对大厦强制验楼令

申请人：李太，68岁，与丈夫同住于一个联名拥有的单位（夫妻各占50%业权）。他们夫妇并非领取任何社会援助，但家庭总入息及资产均低于「有需要人士维修津贴」的二人家庭限额。

维修需求：他们居住的大厦收到强制验楼令，业主立案法团决议进行大型维修工程，包括修葺大厦外墙的剥落石屎及升级消防系统。根据业权份数，李太的单位需要分摊70,000港元。

申请与结果： 由于李太年满60岁，且家庭经济状况符合入息及资产限额，因此符合申请资格。 虽然物业是联名拥有，但由于是与合法配偶共同持有并一同居住，他们可共同申请最高80,000港元的津贴。 最终，他们成功获批 70,000港元 的津贴，以支付整个大厦维修摊分费用。



个案三：与家人同住的业主处理室内失修

申请人：王婆婆，80岁，与儿子一家同住。她本人是「综合社会保障援助」的受助人，并拥有居住单位的一半业权（另外一半由儿子持有）。

维修需求：王婆婆睡房的天花板出现石屎剥落（俗称「石屎剥落」），有潜在危险。同时，全屋的电线已十分陈旧，需要立即更换。工程总报价为90,000港元。

申请与结果： 王婆婆作为综援受助人，符合申请资格。 津贴额的计算需要考虑两个因素：首先，每个物业的津贴上限为80,000港元；其次，津贴额需按申请人的业权比例计算。 因此，王婆婆可获批的津贴上限为：80,000港元（物业上限） x 50%（个人业权） = 40,000港元。 她最终获批40,000港元津贴，余下的50,000港元维修费用则需由他们家庭自行承担。



「有需要人士维修自住物业津贴计划」查询方式

查询热线：3188 1188

网页：>>按此<<

申请须知：>>按此<<

资料来源：市区重建局