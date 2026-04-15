惠康超市周末全场88折！全线分店折扣无上限 指定产品额外85折

惠康88折优惠｜惠康超级市场以广泛的分店网络和多样化的商品选择，成为许多家庭日常购物的首选之地。为了回馈顾客，惠康宣布将于4月18日（星期六）推出仅限一天的「春日大折日」快闪购物优惠，全店大部分商品均提供88折，而且折扣金额不设上限，是大量入货的绝佳时机。

惠康超市周末限定优惠 全线分店全场88折！

惠康周末限定优惠 全线分店全场88折！

惠康「春日大折日」88折优惠 指定产品折上折

惠康的「春日大折日」优惠范围涵盖超市内众多商品，从新鲜蔬果、肉类海产，到日常干货、零食饮品，甚至是家居清洁用品，都包含在内。消费者只要在4月18日（六）于全线惠康门市消费满$168，即可享有全单88折优惠，折扣金额无上限，一次过为家庭添置未来一周的食材和日用品。

除了全店的折扣外，对于喜爱品尝美酒的消费者来说，还有一个额外的惊喜。活动当天，凡购买红酒或白酒类商品（只限750毫升或以上单品）满$300，即可在88折的基础上，再享额外的85折优惠。无论是挑选一支醇厚的红酒搭配牛扒晚餐，还是选择一支清爽的白酒与海鲜共度周末，这个优惠都让您的品味之选更显超值。

惠康「春日大折日」88折优惠

优惠日期： 2026年4月18日（星期六），仅限一天。

优惠地点： 全线惠康门市分店（7-11便利店及店外展销场除外）。

条款及细则： 优惠不适用于yuu积分兑换的电子现金券、储值或增值服务、礼券、婴幼儿奶粉、电话储值咭、胶袋收费及送货费用。 优惠不可与其他推广活动（包括内地游客优惠券）同时使用。 酒类优惠不包括原箱、礼盒装及赠品。 所有货品数量有限，售完即止。 如有任何争议，惠康超级市场保留最终决定权。



资料来源：惠康超级市场 Wellcome Supermarket

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