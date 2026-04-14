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佳宝食品将进驻湾仔！接手银行舖位最大占地近万呎？传月租达呢个数……

生活百科
更新时间：15:20 2026-04-14 HKT
发布时间：15:20 2026-04-14 HKT

大型连锁超级市场佳宝食品主打平价家禽、冻肉及各式粮油杂货， 在去年年底正式被内地电商巨头京东以40亿港元收购，并积极扩展于各区开设新分店。最近，有网民发现佳宝食品即将进驻湾仔庄士顿道，接手前身为中国银行（香港）湾仔分行的舖位，地舖连楼上3层面积占地过万呎，详情即看下文。

佳宝食品将进驻湾仔！接手银行舖位最大占地逾万呎

最近，有网民发现连锁平价超市佳宝食品即将进驻湾仔庄士敦道，舖位前身为中国银行（香港）湾仔庄士敦道分行，又表示「湾仔庄士敦道中国银行交不起租，佳宝来了」。从照片所见，舖位外现时围上围板，并写有「佳宝食品即将开幕」的字眼，相信将于完成翻新及装修工程后开幕。

帖文一出，有网民直言佳宝食品被电商平台收购后，分店人流似乎比起以往有减少迹象，故此对新店前景持保留态度。此外，有不少网民更正楼主「交不起租」的说法，「呢个舖系中银自己物业黎（嚟）」、「中银大把自己物业，自己唔做租俾人收租」。

中银湾仔庄士敦道自用舖 传每月$30万租出

翻查资料，湾仔庄士敦道152-158号舖位地下至3楼的面积合共约10,980呎，其中地舖占地约3,404呎。原为中国银行（香港）的自用商舖物业，惟湾仔庄士敦道分行业务于2024年11月2日结束营运，并迁至中国海外大厦分行，随后推出舖位放租。有市场消息指，舖位于今年4月以每月$300,000租出。

此外，中银位于西环德辅道西382至388号的自用舖，亦于2025年7月以每月13万租予连锁平价家品店「淘多多」。

来源：Threads中原地产美联物业、中国银行（香港）

文：LW

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