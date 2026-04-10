新皇岗口岸拟设7条专营巴士线 来往葵芳、启德、屯门等地 「一地两检」安排下旧皇巴将停运

随著粤港澳大湾区融合发展，跨境交通配套的升级成为市民关注的焦点。港深两地政府近年积极合作推动皇岗口岸重建，并将在新口岸实施「一地两检」。为配合料于今年年底启用的新皇岗口岸，运输署提出全新的公共运输服务方案，计划新增4条及延伸3条现有专营巴士路线，为往来两地的旅客提供更便捷、高效的交通选择。

新皇岗口岸拟设7条专营巴士线 「一地两检」安排下旧皇巴将停运

根据运输署向区议会提交的文件，新皇岗口岸的交通布局善用现有运输网络并开拓新服务，拟订透过延伸及新增共7条专营巴士线，连同6条专线小巴、的士及跨境巴士的配套，将能直达港九新界多个主要地区，如港岛东、葵青、启德、马鞍山、元朗及屯门等。

此外，在新皇岗口岸「一地两检」的安排下，本地公共交通将可直达位于联检大楼内的公共运输交汇处为跨境旅客提供了「点对点」的便利，同时也意味著现时作为接驳功能的「皇巴」服务将会取消。

3条现有的专营巴士路线服务延伸至新皇岗口岸：

城巴976A（新田公共运输交汇处 – 小西湾（蓝湾半岛））：总站由新田延伸至新口岸，并由繁忙时间提升至全日服务。 九巴N73（新田公共运输交汇处 – 沙田巿中心）：总站延伸至新口岸，满足深宵过境乘客需求。 九巴276B（天富 – 上水（彩园））：增设往来新口岸与天水围/元朗的「特别班次」。

新皇岗口岸4条全新的专营巴士路线，贯通九龙、新界：

往来「皇岗口岸 – 葵翠邨公共运输交汇处」，提供全日服务。 往来「皇岗口岸 – 启德(世运道)」，初期提供繁忙时间服务，途经启德体育园。 往来「皇岗口岸 – 乌溪沙站公共运输交汇处」，提供全日服务，覆盖马鞍山及科学园等地。 往来「皇岗口岸 – 青山湾巴士总站」，于周末及假日提供服务。

新皇岗口岸采「一地两检」 简化过关流程

香港与深圳两地政府自2019年起就皇岗口岸重建计划进行磋商，最终敲定在原址兴建一座采用「一地两检」模式的新联检大楼，将大幅简化通关流程，旅客无需再像以往般乘搭「皇巴」穿梭于两地口岸办理出入境手续，预计将吸引部分使用其他口岸的旅客分流，有助纾缓整体口岸的压力。

资料来源：运输署