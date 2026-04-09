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银行电话快捷键攻略2026｜报失信用卡/豁免年费！直接联络真人客服 附全港16间银行热线

生活百科
更新时间：16:56 2026-04-09 HKT
发布时间：16:56 2026-04-09 HKT

银行电话快捷键攻略2026｜日常处理银行信用卡事宜，如报失信用卡、申请豁免年费、查询优惠或积分等，不时需要致电银行热线寻求协助。本文整理香港16间主要银行信用卡客户服务热线，以及常用服务快捷键（以下预设为选择广东话语音），涵盖汇丰、恒生、中银、渣打、星展等，助大家跳过冗长录音，直接联络真人客服主任，节省时间，睇下文了解详情！

银行电话快捷键攻略 ！报失信用卡/豁免年费/直接联络真人客服

目录：

汇丰银行 

信用卡客户服务热线：2233 3000（24小时）

  • 联络客户服务主任快捷键1 > 4 > 0
  • 豁免年费快捷键：1 > 4 > 1 > 4
  • 报失信用卡快捷键：1 > 4 > 1 > 1（怀疑受骗或被盗用按「2」）

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恒生银行 

信用卡客户服务热线：2398 0000（24小时）

  • 联络客户服务主任快捷键：1 > 8 > 4
  • 豁免年费快捷键：1 > 1 > 4
  • 报失信用卡快捷键：1 > 4 > 2

报失信用卡热线：2836 0838（快捷键：1）

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中国银行（香港）

信用卡客户服务热线：2853 8828（24小时）

  • 联络客户服务主任快捷键：1 > 1 > 0
  • 豁免年费快捷键：1 > 1 > 2

报失信用卡热线：2544 2222（快捷键：1 > 0 > 1）

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星展银行

信用卡客户服务热线：2290 8888（24小时）

  • 联络客户服务主任快捷键：1 > 6 > 8 > #
  • 豁免年费快捷键：1 > 1 > 1
  • 报失信用卡快捷键：1 > 1 > 3

报失信用卡热线：2832 6603（快捷键：2）

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东亚银行

信用卡客户服务热线：3608 6628（24小时）

  • 联络客户服务主任快捷键：1 > 3 > * > 8
  • 豁免年费快捷键：1 > 5
  • 报失信用卡快捷键：1 > 6

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花旗银行

信用卡客户服务热线：2860 0333（24小时）

  • 豁免年费快捷键：1 > 输入信用卡号码最后4位 + #
  • 报失信用卡快捷键：1 > 2

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美国运通

信用卡客户服务热线：2277 1010（美国运通设有多条热线为不同信用卡持有人服务，详情按此。）

  • 联络客户服务主任快捷键：2 > 5 > 5 > 输入信用卡号码
  • 豁免年费：直接联络客户服务主任

报失信用卡热线：2811 6122（快捷键：2 > 1）

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渣打银行

信用卡客户服务热线：2886 4111（24小时）

  • 联络客户服务主任快捷键：1 > 0
  • 豁免年费快捷键：1 > 1 > 输入信用卡号码
  • 报失信用卡：1 > 2 > 2

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大新银行

信用卡客户服务热线：2828 8168（24小时）

  • 联络客户服务主任快捷键：1 > 1 > 1 > 8
  • 豁免年费快捷键：1 > 6
  • 报失信用卡快捷键：1 > 1 > 6

报失信用卡热线：2828 8188（快捷键：8）

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中信银行

信用卡客户服务热线：2280 1288（24小时）

  • 联络客户服务主任快捷键：1 > 2 > 0（紫钻信用卡除外）
  • 豁免年费快捷键：1 > 2 > 3 > 3（紫钻信用卡除外）
  • 报失信用卡快捷键：1 > 2 > 7

报失信用卡热线：3603 7899（专人接听）

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建设银行（亚洲）

信用卡客户服务热线：3179 5533（24小时）

  • 联络客户服务主任快捷键：1 > 8
  • 豁免年费快捷键：直接联络客户服务主任
  • 报失信用卡快捷键：1 > 9

报失信用卡热线：3179 5505

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创兴银行

信用卡客户服务热线：3768 8888

  • 联络客户服务主任 / 豁免年费：不设快捷键，录音后自动转驳

报失信用卡热线：3768 8811

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富邦银行

信用卡客户服务热线：2566 8181

  • 联络客户服务主任快捷键：1 > 1 > 4
  • 豁免年费快捷键：1 > 1 > 4
  • 报失信用卡快捷键：1 > 1 > 6

报失信用卡热线：2512 1131

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永隆银行

信用卡客户服务热线：2309 5555

  • 联络客户服务主任快捷键：1 > #
  • 豁免年费快捷键：1 > 4 > 选择信用卡类别 > 5 > 1
  • 报失信用卡快捷键：1 > 5 > 1

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交通银行

信用卡客户服务热线：2239 5559

  • 联络客户服务主任快捷键：1 > 1 > 0
  • 豁免年费快捷键：直接联络客户服务主任
  • 报失信用卡快捷键：1 > 1 > 1

报失信用卡热线：2836 8828

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AEON信贷财务（亚洲）有限公司

信用卡客户服务热线︰2895 6262

  • 联络客户服务主任快捷键︰1 > 0
  • 豁免年费快捷键：直接联络客户服务主任
  • 报失信用卡快捷键：1 > 1 

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文：LW

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