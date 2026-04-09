银行电话快捷键攻略2026｜报失信用卡/豁免年费！直接联络真人客服 附全港16间银行热线
发布时间：16:56 2026-04-09 HKT
银行电话快捷键攻略2026｜日常处理银行信用卡事宜，如报失信用卡、申请豁免年费、查询优惠或积分等，不时需要致电银行热线寻求协助。本文整理香港16间主要银行信用卡客户服务热线，以及常用服务快捷键（以下预设为选择广东话语音），涵盖汇丰、恒生、中银、渣打、星展等，助大家跳过冗长录音，直接联络真人客服主任，节省时间，睇下文了解详情！
银行电话快捷键攻略 ！报失信用卡/豁免年费/直接联络真人客服
目录：
- 汇丰银行（HSBC）
- 恒生银行（Hang Seng Bank）
- 中国银行（香港）（ BOC）
- 星展银行（DBS）
- 东亚银行（BEA）
- 花旗银行（Citibank）
- 美国运通（American Express）
- 渣打银行（Standard Chartered）
- 大新银行 （Dah Sing Bank）
- 中信银行 （CITIC）
- 建设银行（亚洲）（CCB Asia）
- 创兴银行 （Chong Hing Bank）
- 富邦银行 （Fubon Bank）
- 永隆银行 （CMB Wing Lung Bank）
- 交通银行（Bank of Communications）
- AEON信贷财务（亚洲）有限公司
汇丰银行
信用卡客户服务热线：2233 3000（24小时）
- 联络客户服务主任快捷键：1 > 4 > 0
- 豁免年费快捷键：1 > 4 > 1 > 4
- 报失信用卡快捷键：1 > 4 > 1 > 1（怀疑受骗或被盗用按「2」）
恒生银行
信用卡客户服务热线：2398 0000（24小时）
- 联络客户服务主任快捷键：1 > 8 > 4
- 豁免年费快捷键：1 > 1 > 4
- 报失信用卡快捷键：1 > 4 > 2
报失信用卡热线：2836 0838（快捷键：1）
中国银行（香港）
信用卡客户服务热线：2853 8828（24小时）
- 联络客户服务主任快捷键：1 > 1 > 0
- 豁免年费快捷键：1 > 1 > 2
报失信用卡热线：2544 2222（快捷键：1 > 0 > 1）
星展银行
信用卡客户服务热线：2290 8888（24小时）
- 联络客户服务主任快捷键：1 > 6 > 8 > #
- 豁免年费快捷键：1 > 1 > 1
- 报失信用卡快捷键：1 > 1 > 3
报失信用卡热线：2832 6603（快捷键：2）
东亚银行
信用卡客户服务热线：3608 6628（24小时）
- 联络客户服务主任快捷键：1 > 3 > * > 8
- 豁免年费快捷键：1 > 5
- 报失信用卡快捷键：1 > 6
花旗银行
信用卡客户服务热线：2860 0333（24小时）
- 豁免年费快捷键：1 > 输入信用卡号码最后4位 + #
- 报失信用卡快捷键：1 > 2
美国运通
信用卡客户服务热线：2277 1010（美国运通设有多条热线为不同信用卡持有人服务，详情按此。）
- 联络客户服务主任快捷键：2 > 5 > 5 > 输入信用卡号码
- 豁免年费：直接联络客户服务主任
报失信用卡热线：2811 6122（快捷键：2 > 1）
渣打银行
信用卡客户服务热线：2886 4111（24小时）
- 联络客户服务主任快捷键：1 > 0
- 豁免年费快捷键：1 > 1 > 输入信用卡号码
- 报失信用卡：1 > 2 > 2
大新银行
信用卡客户服务热线：2828 8168（24小时）
- 联络客户服务主任快捷键：1 > 1 > 1 > 8
- 豁免年费快捷键：1 > 6
- 报失信用卡快捷键：1 > 1 > 6
报失信用卡热线：2828 8188（快捷键：8）
中信银行
信用卡客户服务热线：2280 1288（24小时）
- 联络客户服务主任快捷键：1 > 2 > 0（紫钻信用卡除外）
- 豁免年费快捷键：1 > 2 > 3 > 3（紫钻信用卡除外）
- 报失信用卡快捷键：1 > 2 > 7
报失信用卡热线：3603 7899（专人接听）
建设银行（亚洲）
信用卡客户服务热线：3179 5533（24小时）
- 联络客户服务主任快捷键：1 > 8
- 豁免年费快捷键：直接联络客户服务主任
- 报失信用卡快捷键：1 > 9
报失信用卡热线：3179 5505
创兴银行
信用卡客户服务热线：3768 8888
- 联络客户服务主任 / 豁免年费：不设快捷键，录音后自动转驳
报失信用卡热线：3768 8811
富邦银行
信用卡客户服务热线：2566 8181
- 联络客户服务主任快捷键：1 > 1 > 4
- 豁免年费快捷键：1 > 1 > 4
- 报失信用卡快捷键：1 > 1 > 6
报失信用卡热线：2512 1131
永隆银行
信用卡客户服务热线：2309 5555
- 联络客户服务主任快捷键：1 > #
- 豁免年费快捷键：1 > 4 > 选择信用卡类别 > 5 > 1
- 报失信用卡快捷键：1 > 5 > 1
交通银行
信用卡客户服务热线：2239 5559
- 联络客户服务主任快捷键：1 > 1 > 0
- 豁免年费快捷键：直接联络客户服务主任
- 报失信用卡快捷键：1 > 1 > 1
报失信用卡热线：2836 8828
AEON信贷财务（亚洲）有限公司
信用卡客户服务热线︰2895 6262
- 联络客户服务主任快捷键︰1 > 0
- 豁免年费快捷键：直接联络客户服务主任
- 报失信用卡快捷键：1 > 1
文：LW