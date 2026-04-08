内地生列4大「无法接受香港文化」！餐厅拒自带饮品 惊讶杯面竟缺1物：整个人都懵了……

香港与内地的日常生活细节存在不少文化差异。近日，有一名从澳门转学来港的内地留学生在社交平台发文，分享来港后4个「最无法接受的香港文化」，如餐厅不能外带饮料、建筑物楼层逻辑混乱等，又表示在香港买杯面时发现竟缺少一物，对此大为震惊：「整个人都懵了」。帖文引来不少网民留言讨论，部分经历惹起共鸣，也有人质疑楼主在澳门的生活经历，直言「这4点澳门全都有啊」。

内地留学生列4大「无法接受香港文化」！呻楼层设计最离谱：每次都像玩迷宫

中港两地的文化差异不时为网上讨论焦点。最近，有从澳门转学来香港的内地留学生，在社交平台发文分享在香港生活的点滴，直言原以为港澳两地生活习惯相近，没想到在这段时间期间仍被香港的生活习惯所「震撼」，列出4大「最无法接受的香港文化」。

首先，他指出香港的餐厅大多不能外带饮料，早前在街上买了一杯柠檬茶，打算顺道在面店吃东西时却被店员拦住，要求他先喝完饮料或将其放入胶袋，坦言在澳门生活时习惯「奶茶随身带」，来港升学后「真的要现改这个习惯」。第二，他表示早前在超级市场买杯面，回家后却发现竟然没有附送叉子，笑言「撕开那一刻我整个人都懵了，真的只有面」，后来他的室友解释是因为环保原因，故现时大部分产品都不会附胶叉，笑言：「现在我书桌抽屉里常备一打洗干净的餐具」。

他又提到，香港楼层逻辑「最离谱」，「地面那层叫G层，上一层才是1楼」，曾经试过无数次乘电梯时习惯性按了「1」，结果电梯门一打开却发现自己身处二楼，形容「每次去教学大楼找教室都像在玩迷宫」；过马路时，街头红绿灯会响起节奏极快的提示声，形容「听得我心慌，感觉自己被催著往前走」，后来知道是为视障人士而设的提示音，认为「虽然吵是吵了点，但这种城市细节确实挺有温度的。」

网民质疑：这些澳门全都有啊……

帖文一出，随即引来香港、澳门及内地网民讨论，其中部分观点惹起内地网民共鸣，「你不说我都忘了，泡面没叉子当时给我带来了很大的震撼」、「每次过红绿灯压力都很大，滴滴滴滴滴滴像催命一样」；亦有网民补充其他文化差异：「我不能理解的是，室内空调温度，真的冰冷」、「最接受不了的是搭台（枱），吃个饭有个陌生人坐你对面吃，好奇怪」。

有网民则尝试解释香港餐厅不可带外来饮料的原因，「因为香港的店租贵到变态所以餐厅要翻台（枱）非常快……如果你带a家的东西到b家的桌子上享用，是占用了这张台的使用时间」；有人认为楼层逻辑不算难理解，「理解逻辑就很好懂啊，ground floor就是地面层，往上数第一层开始才是1楼」，也有港人笑言：「除了G，还有LG、UG；你应该去体验下又一城」。

与此同时月，有人质疑楼主在澳门生活的经历，「别的不说，如果是真的在澳门转学到香港，不能外带饮料和G层，这个澳门也是一样的呀」、「这4点澳门全都有啊」、「其实澳门基本上都不可以拎外带食品饮品去餐厅，唔闹你系一件事，但系基本上系唔比」。

来源：小红书

文：LW