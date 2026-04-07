每日起身攰有原因？ 专家揭iPhone过半闹钟铃声干扰神经系统 推介1首iPhone最佳/Samsung两款音乐助温和唤醒
更新时间：16:01 2026-04-07 HKT
发布时间：16:01 2026-04-07 HKT
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一日之计在于晨，倚靠智能手机某些闹钟铃声响闹起床，竟可能反而令人早上更难清醒？视听机构Startle的研究人员抽样分析了逾140个智能手机闹钟铃声，发现超过一半的iPhone预设铃声可能会干扰神经系统，让你起床后整天昏昏沉沉、难以进入状态。研究同时推介1首iPhone闹钟铃声，以及Samsung两款预设音乐，有助温和唤醒用户，减少起床时的不适感，即看下文了解详情！
专家揭iPhone过半闹钟铃声干扰神经系统
根据《纽约邮报》报导，英国视听机构Startle的最新分析指出，选择合适的闹钟铃声，能有助更平稳地从睡眠中醒来。研究人员针对140款智能手机闹钟铃声进行分析，结果显示超过一半的iPhone预设铃声可能干扰神经系统，让人早上更难清醒。这类铃声多带有刺耳、高频的特点，容易触发短暂压力反应，导致心率、血压和皮质醇急升。睡眠专家表示，这种被「吓醒」的方式，容易令人一早就处于紧绷状态，「感到昏沉、易怒、脑袋模糊。」
推介1首iPhone最佳/Samsung两款音乐助温和唤醒
相较之下，有旋律性及节奏感的音乐，则能「配合大脑自然的清醒过程」，让人醒来后思绪更清晰、情绪更稳定。根据现有科学研究，Startle团队提出「理想闹钟」的几项标准：旋律容易跟著哼唱、主频率约在500赫兹或处于C5调、节奏适中（每分钟100至120 拍）。
根据这些标准，研究人员评选出几款推荐铃声：
- iPhone方面，「Sencha」（煎茶）被评为最佳铃声，其旋律、节奏和频率都符合上述条件；另外「By the Seaside」（在海边）、「Steps」（脚步）及「Uplift」（振奋）亦是不错的选项。
- Samsung手机则以「Synth Bell」和「Roller Disco」表现出色，两者均处于C大调，节奏稳定且频率较低，有助温和唤醒用户。
文：Y
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