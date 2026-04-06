重庆少女游客受访称香港「旧」？仙气外貌意外爆红 真人现身亲解「误会」获网民力撑：靓女讲咩都啱

街头访问是常见的新闻报道手法，而在网路世代，素人随时会因一次访问而成为热话。一名来自重庆的少女游客，于复活节及清明节长假期在香港接受电视台访问后，因其标致样貌及一句「旧城市」的字幕而意外爆红。事后她亲自解说，指是对话有误会，一场「公关灾难」迅即化解，其美貌更引起数千网民热烈追捧。

重庆少女游港爆红！ 甜笑受访「很喜欢香港」

4月4日复活及清明长假期的第二天，大批内地旅客经西九龙高铁站抵港。有电视台在站内进行随机采访，其中一段访问播出后，片中的年轻女游客「阎」姓少女因其脱俗气质和甜美外貌，迅速引起广泛关注。

该名样貌标致的少女在访问中表示，来港是「想趁著假期到处走一走看一看」。当被问及为何选择香港时，根据电视台字幕，她回答是因为「感觉香港是一个旧城市，也有海边的地方，感觉特别的好玩。」这句「旧城市」的形容，加上少女的清新亮丽的仙气外表，使访问片段在网上疯传。

少女现身说法 「香港这么有趣好玩」

一日过后，该名阎姓少女在社交平台Threads发帖，并附上一段可爱的影片，亲自解释事件。她写道：「妈妈 我重庆人上香港电视了！但尴尬的是 其实我说的香港『既有』城市又有海边但是字幕配成了『旧』」。少女又强调自己对香港的喜爱，「香港这么有趣好玩 我怎么可能说旧！」她澄清自己想表达的是香港「既有城市又有海边」，而非指香港「旧」，新闻台保存在网上的片段，字幕亦已改为「既有」。

网民理性回应：「旧」也并非一定是贬义词

阎姓少女的澄清帖文一出，随即获得数千网民点赞及留言，人气直线上升。网民的反应几乎一面倒地正面，许多留言都聚焦在她的美貌上，笑称「好彩美貌搭救，不然差点得罪全香港」、「靓女就是世界通行证」、「超靓女，有气质」，认为美貌足以化解一切误会。不少香港网民更热情表示「欢迎来香港玩！」，展现了和谐友善的网络氛围，诚如一位网民所言：「太难得见到评论区咁nice」。

同时，亦有不少网民理性分析，指出即使形容香港是「旧」城，也并非一定是贬义词，认为「欧洲大部份城市都好旧的，而欧洲是世界旅游热点」，甚至有网民称赞香港是一个「新旧融合嘅城市」，保留了不同时期的历史建筑，别具特色。

图片来源：Now新闻截图、Threads