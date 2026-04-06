红磡广场沦为「死场」？网民热议商场风光不再 全靠这类店舖撑起...

旧式商场在新型商业模式的冲击下，经营日益困难，是本港普遍的现象。近日，有网民在社交平台发文，指落成逾四十年的红磡广场人流疏落，昔日风光不再，引发网民热议其是否已沦为「死场」，情况引起了广泛关注。

网民热议红磡广场沦为「死场」？ 全靠这类店舖撑起...

有网民在社交平台上分享对红磡广场的观察，指出商场内部一片「死气沉沉」，就连以往有固定客源的「二手唱片店」也敌不过时代洪流而结业。随之而来的是夹公仔店的进驻，并认为这些店舖的存在仅仅是「好过吉舖」。

昔日热点今非昔比 夹公仔店成主力

于1982年落成的红磡广场，是区内其中一个历史悠久的商场，至今仍保留著80年代的独特设计风格。商场昔日曾是区内居民的消遣热点，场内店舖种类繁多，包括戏院、游戏机中心、漫画店及相机舖等。时至今日，虽然商场内的食肆仍吸引著街坊和上班族前来用餐，但绝大部分的舖位已转型为夹公仔店。

网民剖析「死场」成因：个场咁暗，入到去就冇活力

对于商场的转变，不少网民指出，与十多年前的热闹景象相比，现在广场的人流已大为减少，今非昔比。事实上，红磡广场近年亦屡被网民称为「死场」，过去曾有声音质疑为何商场明明坐拥「附近有民居学校工厦教会大陆团」的地理优势，内部亦不乏民生小店，却依然落得「半死场」的景况。

有留言便形容商场环境「个场咁暗，入到去就冇活力」，让人感觉「时光倒流70年咁」。更有网民分析，商场的生意命脉似乎仅「靠几间餐厅，有两个钟人流」，其余时间其他商店则经营困难，即使租金再平，也可能「蚀人工都蚀死」。



资料来源：fchiyuen＠Threads、LIHKG