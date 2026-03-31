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衣物黏满宠物毛发好难清？网民教开洗衣机前放1物 实测有效除毛 获赞「生活智慧王！」

生活百科
更新时间：15:10 2026-03-31 HKT
发布时间：15:10 2026-03-31 HKT

不少香港人都会饲养宠物，但在日常生活中与「主子」们亲近后，难免会黏满宠物毛发。近日，有网民在社交平台上发文，分享只要在开洗衣机前放1物，就能轻松清除衣服上的宠物毛发。帖子在网上疯传，获大量网民盛赞：「生活智慧王！」；更有网民实测是否有效，即看下文了解详情。

衣物黏满宠物毛发好难清？网民教开洗衣机前放1物 实测有效除毛

近日，有网民在Threads上发文，分享其母亲传授的超简单衣服除毛「神招」，只要在洗衣服前，将百洁布与衣物一同放进洗衣机即可，「每次撸猫都会一身毛，丢一块海绵（百洁布）下去一起洗就可以洗掉了。」也有网民实测此方法是否有效，从她上传的影片可见，洗完衣服后，原本黏附在衣服上的宠物毛发，大部分已转移到百洁布上，大大减少洗衣服后还要额外除毛的麻烦！

网民大赞：生活智慧王！

帖文引起网民热议，有网民大赞此方法：「生活智慧王！」、「谢谢你的生活智慧王分享，猫猫毛已经困扰我20年了」、「你妈很聪明诶，我都用刮胡刀慢慢刮我身上沾到的猫毛」、「真是太棒了，从此猫的被被再也不用手洗了！」

也有网民提出疑问，担心百洁布的粗糙质地会损坏衣物，「感觉有洗毛衣、蕾丝类要小心使用」、「不会弄坏衣服吗？」对此，楼主回复建议：「要洗掉毛的衣服就把这个跟洗衣袋装一起，毛衣蕾丝类的也自己装一袋洗衣袋应该就可以了！」

图片及资料来源：Threads@humourous_day[email protected]

文：Y

延伸阅读：港人热议日常悭钱5大秘招！出街带水樽/去餐厅攞纸巾 1点惹网民共鸣：做到已经悭好多
 

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