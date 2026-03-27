Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

八达通用户注意！2批旧卡6月到期 即睇2大免费更换方法

生活百科
更新时间：19:20 2026-03-27 HKT
发布时间：19:20 2026-03-27 HKT

八达通换卡｜电子支付已是港人日常不可或缺的一环，不少市民乘搭交通工具或消费时，习惯「嘟」八达通卡付款。八达通公司近日宣布，新一轮的换卡计划经已展开，提醒部分市民持有的八达通即将失效，需于指定日期前完成更换，以免影响日常使用。

第29批八达通旧卡6月到期 2大免费更换方法

第29批八达通旧卡6月到期 2大免费更换方法
第29批八达通旧卡6月到期 2大免费更换方法

今日（27日），八达通透过Facebook专页发布第29批八达通卡详情，是次需要更换的八达通卡号码组别为「16544001 - 16676000」及「40000001 - 40577000」，相关号码八达通将于2026年6月27日失效，市民若在乘搭交通工具入闸时，若听到几下有节奏的「嘟嘟」声，便需要在三个月的通知期内完成换卡。

为方便市民，八达通提供了2种免费更换途径：

  1. 转移至手机八达通

    用户可透过八达通App、Apple Wallet、Samsung Wallet或华为钱包，将实体卡资料，包括余额、按金及奖赏等，轻松转移至智能手机。此外，新手机八达通客户更有机会享$100迎新优惠及高达$300消费回赠。
     
  2. 亲临「八达通服务站」

    习惯使用实体卡的市民，则可到各港铁站内的「八达通服务站」，使用蓝色的换卡机或黄色的客务资讯站进行自助换卡。只需按照萤幕指示操作，即可即时领取新卡，旧卡资料亦会自动转移，过程快捷。

第29批八达通卡详情

  • 失效日期：2026年6月27日
  • 受影响卡号：
    1. 16544001 - 16676000
    2. 40000001 - 40577000
  • 更换方法：
    1. 转移至手机八达通
    2. 前往港铁站「八达通服务站」换领新实体卡
  • 换卡详情：>>按此<<

 

资料来源：八达通 Octopus

 

同场加映：中电消费券2026｜2类合资格家庭获派$100消费券 长者电费优惠客户有份！4,000餐厅/零售店适用 附领取方法/期限

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
东铁线受阻．最新车务安排｜旺角东至大围站暂停服务 港铁免费接驳巴士正来往九龙塘至大围站
01:15
东铁线有人进入路轨范围 旺角东至大围站一度暂停 经处理后陆续全线恢复
突发
1小时前
获派40年旧公屋以为「中伏」 点知「执到宝」 网民：最紧要睇呢样嘢！｜Juicy叮
获派40年旧公屋以为「中伏」 点知「执到宝」 网民：最紧要睇呢样嘢！｜Juicy叮
时事热话
2026-03-26 13:32 HKT
东铁线受阻｜行驶中列车车尾紧急出口被打开 人员隧道内寻获触电受伤男子
01:15
东铁线受阻｜行驶中列车车尾紧急出口被打开 人员隧道内救出触电受伤男子送院
突发
1小时前
WeChat Pay HK宣布联同深圳市南山区商务局推出「2026年南山区入境消费券活动」，由4月1日至6月30日向用户派发总值逾千万港元之电子消费券。 Edit caption
复活节豪派千万南山区消费券 餐饮零售及南山海岸城4折！奈雪、盒马、京东Mall全覆盖
生活资讯
8小时前
中电消费券2026｜2类合资格家庭获派$100消费券 长者电费优惠客户有份！4,000餐厅/零售店适用 附领取方法/期限/商户名单
中电消费券2026｜2类合资格家庭获派$100消费券 长者电费优惠客户有份！4,000餐厅/零售店适用 附领取方法/期限
生活百科
8小时前
就业寒冬「铁饭碗」？网民力荐1工种不怕被AI取代+无学历月入1.7万起：起码有饭食！
就业寒冬「铁饭碗」？网民力荐1工种不怕被AI取代+无学历月入1.7万起：起码有饭食！
饮食
4小时前
韩星李尚宝逝世终年44岁 死因成谜警方介入调查 生前患抑郁症 2022年卷入吸毒事件
韩星李尚宝逝世终年44岁 死因成谜警方介入调查 生前患抑郁症 2022年卷入吸毒事件
影视圈
2小时前
一众嘉宾参观「天马凌云──故宫博物院藏绘画珍品」展览。
马会马年系列活动又一亮点项目 ─ 「天马凌云──故宫博物院藏绘画珍品」展览
社会资讯
4小时前
北上就医注意｜深圳照肠镜¥599平到笑？网民分享血泪史：真正陷阱在「计法」｜Juicy叮
北上就医注意｜深圳照肠镜¥599平到笑？网民分享血泪史：真正陷阱在「计法」｜Juicy叮
时事热话
7小时前
前《东张西望》移加主持容羡媛举家回港 奶奶不幸中风入院抢救 晒全家福集气：佢好叻
前《东张西望》移加主持容羡媛举家回港 奶奶不幸中风入院抢救 晒全家福集气：佢好叻
影视圈
5小时前