八达通用户注意！2批旧卡6月到期 即睇2大免费更换方法
更新时间：19:20 2026-03-27 HKT
发布时间：19:20 2026-03-27 HKT
发布时间：19:20 2026-03-27 HKT
八达通换卡｜电子支付已是港人日常不可或缺的一环，不少市民乘搭交通工具或消费时，习惯「嘟」八达通卡付款。八达通公司近日宣布，新一轮的换卡计划经已展开，提醒部分市民持有的八达通即将失效，需于指定日期前完成更换，以免影响日常使用。
第29批八达通旧卡6月到期 2大免费更换方法
今日（27日），八达通透过Facebook专页发布第29批八达通卡详情，是次需要更换的八达通卡号码组别为「16544001 - 16676000」及「40000001 - 40577000」，相关号码八达通将于2026年6月27日失效，市民若在乘搭交通工具入闸时，若听到几下有节奏的「嘟嘟」声，便需要在三个月的通知期内完成换卡。
为方便市民，八达通提供了2种免费更换途径：
- 转移至手机八达通
用户可透过八达通App、Apple Wallet、Samsung Wallet或华为钱包，将实体卡资料，包括余额、按金及奖赏等，轻松转移至智能手机。此外，新手机八达通客户更有机会享$100迎新优惠及高达$300消费回赠。
- 亲临「八达通服务站」
习惯使用实体卡的市民，则可到各港铁站内的「八达通服务站」，使用蓝色的换卡机或黄色的客务资讯站进行自助换卡。只需按照萤幕指示操作，即可即时领取新卡，旧卡资料亦会自动转移，过程快捷。
第29批八达通卡详情
- 失效日期：2026年6月27日
- 受影响卡号：
- 16544001 - 16676000
- 40000001 - 40577000
- 更换方法：
- 转移至手机八达通
- 前往港铁站「八达通服务站」换领新实体卡
- 换卡详情：>>按此<<
资料来源：八达通 Octopus
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