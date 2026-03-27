八达通用户注意！2批旧卡6月到期 即睇2大免费更换方法

八达通换卡｜电子支付已是港人日常不可或缺的一环，不少市民乘搭交通工具或消费时，习惯「嘟」八达通卡付款。八达通公司近日宣布，新一轮的换卡计划经已展开，提醒部分市民持有的八达通即将失效，需于指定日期前完成更换，以免影响日常使用。

第29批八达通旧卡6月到期 2大免费更换方法

第29批八达通旧卡6月到期 2大免费更换方法

今日（27日），八达通透过Facebook专页发布第29批八达通卡详情，是次需要更换的八达通卡号码组别为「16544001 - 16676000」及「40000001 - 40577000」，相关号码八达通将于2026年6月27日失效，市民若在乘搭交通工具入闸时，若听到几下有节奏的「嘟嘟」声，便需要在三个月的通知期内完成换卡。

为方便市民，八达通提供了2种免费更换途径：

转移至手机八达通



用户可透过八达通App、Apple Wallet、Samsung Wallet或华为钱包，将实体卡资料，包括余额、按金及奖赏等，轻松转移至智能手机。此外，新手机八达通客户更有机会享$100迎新优惠及高达$300消费回赠。

亲临「八达通服务站」



习惯使用实体卡的市民，则可到各港铁站内的「八达通服务站」，使用蓝色的换卡机或黄色的客务资讯站进行自助换卡。只需按照萤幕指示操作，即可即时领取新卡，旧卡资料亦会自动转移，过程快捷。

第29批八达通卡详情

失效日期：2026年6月27日

受影响卡号： 16544001 - 16676000 40000001 - 40577000

更换方法： 转移至手机八达通 前往港铁站「八达通服务站」换领新实体卡

换卡详情：>>按此<<

资料来源：八达通 Octopus