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Google Gemini正式开通！香港用户解锁5大实用AI功能 官方App率先登陆iPhone

生活百科
更新时间：16:01 2026-03-27 HKT
发布时间：16:01 2026-03-27 HKT

自从Google宣布Gemini将会登录香港，首阶段先开通网络应用（Web App）后，本地用户一直引颈何时不用再靠VPN。今日呢位最强AI助手正式登场，用户终于可以「免翻墙」用到，iPhone用户亦可率先下载App版体验！立即睇5大必试实用AI功能，点样帮你改善日常生活及提高工作效率。

Google Gemini正式开通！香港用户解锁5大实用AI功能  官方App率先登陆iPhone

Gemini App已登陆Apple App Store

Google Gemini是Google的AI服务核心，用户可以透过Gemini网站及安装《Gemini》App来使用，但目前香港地区Google Play Store尚未提供App下载，只可经Gemini网站体验，若是Android手机用户，即使没有App，其实只要将「数码助理应用程式」设定为Google，任何时候长按电源掣（大部分新型号），至于旧款型号或要从萤幕右下角向上推，就可以启动Gemini助手立即使用。至于iPhone用户，现在可经Apple App Store下载《Google Gemini》App，以App方式直接体验，不用登入网站。

Gemini有哪些功能？

由于Google Gemini暂未提供付费版，香港地区用户只可使用免费版（Gemini 3模型）的服务，包括：

  • AI提问
  • Gemini Live聊天/视像答问
  • 撰写内容
  • 连动同帐户的Google Apps，如Google Drive/Photos/地图/文件/简报
  • 上传档案（支援多模态理解，图像、声音及影片均能分析）
  • Nano Banana 2生成图片
  • 创作音乐
  • 辅导学习
  • Deep Research
  • Gems（自订常用AI Prompt）
  • Canvas（文章及Coding直接修改）
  • NotebookLM（暂未解除限制）

免费版有否使用额度限制？

一般AI提问，又跟Gemini Live与机械人聊天，基本上没有用量限制，不过若选择思考或Pro （Gemini 3.1 Pro）模式，每日大约只能提问5次。

Gemini 5大必玩功能

1. AI提问

准备外出旅游可直接向AI提问，由它帮你计划整个行程。
准备外出旅游可直接向AI提问，由它帮你计划整个行程。
准备外出旅游可直接向AI提问，由它帮你计划整个行程。
准备外出旅游可直接向AI提问，由它帮你计划整个行程。
行程可以随意修改，AI即刻办到。
行程可以随意修改，AI即刻办到。
如与老人家一同出发，可顺道叫AI将行程制成图辑。
如与老人家一同出发，可顺道叫AI将行程制成图辑。

复活节想去转上海或日本旅行，又懒得睇懒人包？Gemini现在能针对香港用家提供贴心的行程建议。

  • 即时规划：只要输入「帮我规划复活节5天上海行程」，AI会即时列出景点、交通，甚至将行程景点制成图辑。
  • 深度问答：你可以询问更多细节问题，例如「呢间餐厅需要预约吗？」或「附近有哪些适合拍照的Hidden Gems？」Gemini会综合最新资讯给你答案。

2. 打工仔救星：长篇文件、电邮一键处理

对住几十页的报告或全英文合约感到头痛？Gemini的文件处理能力绝对是职场神器。

  • 快速摘要：直接上传PDF、Word、录音或连结，Gemini可在几秒钟内归纳重点。
  • 文案撰写：输入简单要求，就能帮你撰写专业的商业电邮，甚至根据你的语气调整为「得体」或「亲切」风格。

3. Nano Banana 2图像生成

Gemini会用Nano Banana 2模形来生成图像，但效果有几好视乎你输入的提示描述有多仔细。
Gemini会用Nano Banana 2模形来生成图像，但效果有几好视乎你输入的提示描述有多仔细。
执相对Gemini来说不过是举手之劳。
执相对Gemini来说不过是举手之劳。
执相对Gemini来说不过是举手之劳。
执相对Gemini来说不过是举手之劳。
免费版Gemini不支援生成影片。
免费版Gemini不支援生成影片。

想揾张独一无二的相片做Wallpaper或IG Post？Gemini内置Nano Banana 2，支援文字直接生成图像。由超现实艺术到写实风格，只要你讲得出，佢就画得到，又或帮你用AI执相。

4. Canvas文图协作

Canvas可以把PDF制作Google简报。
Canvas可以把PDF制作Google简报。
Canvas好用之处是可以直接改稿、Highlight某段字叫AI加强语气。
Canvas好用之处是可以直接改稿、Highlight某段字叫AI加强语气。
简单一句「制作弹珠机网页游戏」，Gemini就会写Code做出一个玩得到的游戏。
简单一句「制作弹珠机网页游戏」，Gemini就会写Code做出一个玩得到的游戏。
想帮子女温书，Gemini可以编写出一份又一份网页测验。
想帮子女温书，Gemini可以编写出一份又一份网页测验。

这是Gemini近期最受注目的功能之一，之前叫AI帮手最怕不断Copy & Paste，Canvas功能就是在对话旁边弹出独立工作区域，你可以直接改稿、Highlight某段字叫AI加强语气，甚至缩短篇幅。

此外，Canvas可以即时预览HTML或React代码，又或一键将内容转化为测验、简报或网页游戏。

5. Google Apps无缝互动

Gemini可以搜寻出你想要查看的Gmail邮件。
Gemini可以搜寻出你想要查看的Gmail邮件。
日历上的行程也通过Gemini快束查看及添加。
日历上的行程也通过Gemini快束查看及添加。

Gemini最强大的地方在于与跟自家Google Apps深度整合，直接读取Gmail邮件或Google Drive档案，你可以叫Gemini「在Gmail寻找催交缴款通知」，或者「列出即将要覆诊的日期」。

或者「根据机票确认信，规划三日两夜行程并加入日历」，AI就会自动帮你搞掂，不用在各个App之间切换，真正做到无缝互动！

 

文：B1807

 

延伸阅读：HONOR Robot Phone+Lenovo AI Workmate同场展示迷你机械人新形态

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