自从Google宣布Gemini将会登录香港，首阶段先开通网络应用（Web App）后，本地用户一直引颈何时不用再靠VPN。今日呢位最强AI助手正式登场，用户终于可以「免翻墙」用到，iPhone用户亦可率先下载App版体验！立即睇5大必试实用AI功能，点样帮你改善日常生活及提高工作效率。

Google Gemini正式开通！香港用户解锁5大实用AI功能 官方App率先登陆iPhone

Gemini App已登陆Apple App Store

Google Gemini是Google的AI服务核心，用户可以透过Gemini网站及安装《Gemini》App来使用，但目前香港地区Google Play Store尚未提供App下载，只可经Gemini网站体验，若是Android手机用户，即使没有App，其实只要将「数码助理应用程式」设定为Google，任何时候长按电源掣（大部分新型号），至于旧款型号或要从萤幕右下角向上推，就可以启动Gemini助手立即使用。至于iPhone用户，现在可经Apple App Store下载《Google Gemini》App，以App方式直接体验，不用登入网站。

Gemini有哪些功能？

由于Google Gemini暂未提供付费版，香港地区用户只可使用免费版（Gemini 3模型）的服务，包括：

AI提问

Gemini Live聊天/视像答问

撰写内容

连动同帐户的Google Apps，如Google Drive/Photos/地图/文件/简报

上传档案（支援多模态理解，图像、声音及影片均能分析）

Nano Banana 2生成图片

创作音乐

辅导学习

Deep Research

Gems（自订常用AI Prompt）

Canvas（文章及Coding直接修改）

NotebookLM（暂未解除限制）

免费版有否使用额度限制？

一般AI提问，又跟Gemini Live与机械人聊天，基本上没有用量限制，不过若选择思考或Pro （Gemini 3.1 Pro）模式，每日大约只能提问5次。

Gemini 5大必玩功能

1. AI提问

准备外出旅游可直接向AI提问，由它帮你计划整个行程。

准备外出旅游可直接向AI提问，由它帮你计划整个行程。

行程可以随意修改，AI即刻办到。

如与老人家一同出发，可顺道叫AI将行程制成图辑。

复活节想去转上海或日本旅行，又懒得睇懒人包？Gemini现在能针对香港用家提供贴心的行程建议。

即时规划：只要输入「帮我规划复活节5天上海行程」，AI会即时列出景点、交通，甚至将行程景点制成图辑。

深度问答：你可以询问更多细节问题，例如「呢间餐厅需要预约吗？」或「附近有哪些适合拍照的Hidden Gems？」Gemini会综合最新资讯给你答案。

2. 打工仔救星：长篇文件、电邮一键处理

对住几十页的报告或全英文合约感到头痛？Gemini的文件处理能力绝对是职场神器。

快速摘要：直接上传PDF、Word、录音或连结，Gemini可在几秒钟内归纳重点。

文案撰写：输入简单要求，就能帮你撰写专业的商业电邮，甚至根据你的语气调整为「得体」或「亲切」风格。

3. Nano Banana 2图像生成

Gemini会用Nano Banana 2模形来生成图像，但效果有几好视乎你输入的提示描述有多仔细。

执相对Gemini来说不过是举手之劳。

执相对Gemini来说不过是举手之劳。

免费版Gemini不支援生成影片。

想揾张独一无二的相片做Wallpaper或IG Post？Gemini内置Nano Banana 2，支援文字直接生成图像。由超现实艺术到写实风格，只要你讲得出，佢就画得到，又或帮你用AI执相。

4. Canvas文图协作

Canvas可以把PDF制作Google简报。

Canvas好用之处是可以直接改稿、Highlight某段字叫AI加强语气。

简单一句「制作弹珠机网页游戏」，Gemini就会写Code做出一个玩得到的游戏。

想帮子女温书，Gemini可以编写出一份又一份网页测验。

这是Gemini近期最受注目的功能之一，之前叫AI帮手最怕不断Copy & Paste，Canvas功能就是在对话旁边弹出独立工作区域，你可以直接改稿、Highlight某段字叫AI加强语气，甚至缩短篇幅。

此外，Canvas可以即时预览HTML或React代码，又或一键将内容转化为测验、简报或网页游戏。

5. Google Apps无缝互动

Gemini可以搜寻出你想要查看的Gmail邮件。

日历上的行程也通过Gemini快束查看及添加。

Gemini最强大的地方在于与跟自家Google Apps深度整合，直接读取Gmail邮件或Google Drive档案，你可以叫Gemini「在Gmail寻找催交缴款通知」，或者「列出即将要覆诊的日期」。

或者「根据机票确认信，规划三日两夜行程并加入日历」，AI就会自动帮你搞掂，不用在各个App之间切换，真正做到无缝互动！

文：B1807