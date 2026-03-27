Google Gemini正式开通！香港用户解锁5大实用AI功能 官方App率先登陆iPhone
发布时间：16:01 2026-03-27 HKT
自从Google宣布Gemini将会登录香港，首阶段先开通网络应用（Web App）后，本地用户一直引颈何时不用再靠VPN。今日呢位最强AI助手正式登场，用户终于可以「免翻墙」用到，iPhone用户亦可率先下载App版体验！立即睇5大必试实用AI功能，点样帮你改善日常生活及提高工作效率。
Google Gemini正式开通！香港用户解锁5大实用AI功能 官方App率先登陆iPhone
Gemini App已登陆Apple App Store
Google Gemini是Google的AI服务核心，用户可以透过Gemini网站及安装《Gemini》App来使用，但目前香港地区Google Play Store尚未提供App下载，只可经Gemini网站体验，若是Android手机用户，即使没有App，其实只要将「数码助理应用程式」设定为Google，任何时候长按电源掣（大部分新型号），至于旧款型号或要从萤幕右下角向上推，就可以启动Gemini助手立即使用。至于iPhone用户，现在可经Apple App Store下载《Google Gemini》App，以App方式直接体验，不用登入网站。
Gemini有哪些功能？
由于Google Gemini暂未提供付费版，香港地区用户只可使用免费版（Gemini 3模型）的服务，包括：
- AI提问
- Gemini Live聊天/视像答问
- 撰写内容
- 连动同帐户的Google Apps，如Google Drive/Photos/地图/文件/简报
- 上传档案（支援多模态理解，图像、声音及影片均能分析）
- Nano Banana 2生成图片
- 创作音乐
- 辅导学习
- Deep Research
- Gems（自订常用AI Prompt）
- Canvas（文章及Coding直接修改）
- NotebookLM（暂未解除限制）
免费版有否使用额度限制？
一般AI提问，又跟Gemini Live与机械人聊天，基本上没有用量限制，不过若选择思考或Pro （Gemini 3.1 Pro）模式，每日大约只能提问5次。
Gemini 5大必玩功能
1. AI提问
复活节想去转上海或日本旅行，又懒得睇懒人包？Gemini现在能针对香港用家提供贴心的行程建议。
- 即时规划：只要输入「帮我规划复活节5天上海行程」，AI会即时列出景点、交通，甚至将行程景点制成图辑。
- 深度问答：你可以询问更多细节问题，例如「呢间餐厅需要预约吗？」或「附近有哪些适合拍照的Hidden Gems？」Gemini会综合最新资讯给你答案。
2. 打工仔救星：长篇文件、电邮一键处理
对住几十页的报告或全英文合约感到头痛？Gemini的文件处理能力绝对是职场神器。
- 快速摘要：直接上传PDF、Word、录音或连结，Gemini可在几秒钟内归纳重点。
- 文案撰写：输入简单要求，就能帮你撰写专业的商业电邮，甚至根据你的语气调整为「得体」或「亲切」风格。
3. Nano Banana 2图像生成
想揾张独一无二的相片做Wallpaper或IG Post？Gemini内置Nano Banana 2，支援文字直接生成图像。由超现实艺术到写实风格，只要你讲得出，佢就画得到，又或帮你用AI执相。
4. Canvas文图协作
这是Gemini近期最受注目的功能之一，之前叫AI帮手最怕不断Copy & Paste，Canvas功能就是在对话旁边弹出独立工作区域，你可以直接改稿、Highlight某段字叫AI加强语气，甚至缩短篇幅。
此外，Canvas可以即时预览HTML或React代码，又或一键将内容转化为测验、简报或网页游戏。
5. Google Apps无缝互动
Gemini最强大的地方在于与跟自家Google Apps深度整合，直接读取Gmail邮件或Google Drive档案，你可以叫Gemini「在Gmail寻找催交缴款通知」，或者「列出即将要覆诊的日期」。
或者「根据机票确认信，规划三日两夜行程并加入日历」，AI就会自动帮你搞掂，不用在各个App之间切换，真正做到无缝互动！
文：B1807