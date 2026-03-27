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升哥打卡｜如何拍摄木棉花与雀鸟

生活百科
更新时间：13:21 2026-03-27 HKT
发布时间：13:21 2026-03-27 HKT

每年三、四月，春暖花开，香港的木棉树绽放出璀璨的火红花海，鲜艳夺目。木棉花吸引了各种雀鸟、蜜蜂，甚至可爱的松鼠前来采食花蜜，形成了「红花映雀影」的自然美景。这段时期是拍摄木棉花与雀鸟的最佳良机。

在香港，火红的木棉花可在多个地方欣赏到，例如元朗石岗、屯门公园、荃湾地铁站附近、大埔广福邨、九龙长沙湾与美孚一带，还有香港的华富邨和黄竹坑道，火红的花冠与碧蓝的天空交织成一幅绚丽的画面。

最佳拍摄时间为三月至四月，此时木棉花盛放，拍摄出来的效果尤为璀璨。此外，这段期间亦是各种雀鸟活跃觅食的季节，市区常见的雀鸟有相思雀、黑领椋鸟、红耳鹎、红嘴蓝鹊等等。选择清晨或黄昏阳光和煦的日子来拍摄最理想，柔和的光线也恰好是雀鸟最为活跃的时刻。

若选择用手机拍摄，建议使用长距离镜头并搭配连拍或原况模式，然后挑选出最引人入胜的瞬间。

如用相机器材方面，建议用无反相机配备长焦距镜头（如100-400mm或200-600mm），这样可以在不惊扰雀鸟的情况下捕捉其生动神态。如距离较远，可另外加装1.4x增距镜。快门速度至少保持在1/1000秒，用最高速的连环快拍过片及连续对焦模式，以冻结飞鸟的瞬间。有些相机有预拍功能，更容易捕捉各种动态。

拍摄木棉花与雀鸟小贴士：

1. 选择优越位置 - 利用行人天桥或楼宇的高位，能更接近木棉花，有助于捕捉雀鸟的动态

2. 保持耐心 - 选定合适的拍摄点后，静候其来，耐心等待小鸟飞上枝头，观察并拍摄不同的姿态。记得携备足够的水与防晒用品，以便能静心等待

3. 留意背景 - 避免杂乱的背景，选择以蓝天、山峦或树木作为背景最为理想。而使用长镜头所展现的浅景深效果，则能使背景模糊，更加突出主体

4. 尊重生态 - 拍摄时保持静谧，避免干扰雀鸟的自然生活，与大自然和谐共处

 

拍摄器材 : iPhone 17 Pro Max 及Sony 无反相机
地㸃 : 黄竹坑、荔枝角、屯门
撰文 / 摄影 :  雷日升 

打卡达人 雷日升
打卡达人 雷日升

打卡达人 雷日升 - 香港资深纪实摄影师，80年代后期起任职新闻摄影师，至今超过30年。他曾任职星岛日报首席摄影记者、香港政府新闻处高级新闻事务经理（摄影) ，镜头下拍摄过中、英、美等大国的主席和元首，他获得香港报业公会、香港摄影记者协会多个摄影奖项，以及国际特赦组织人权新闻奖，亦拍过不少社会草根阶层，出版多本个人摄影集。

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