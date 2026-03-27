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MUJI「收腹神裤」爆红！实测塑身裤一穿瞬间告别肚腩 平腹、提臀同时著重舒适感

生活百科
更新时间：12:24 2026-03-27 HKT
发布时间：12:24 2026-03-27 HKT

近年来，不少女性在追求体态美的同时，也愈发重视穿著的舒适度，功能与舒适兼备的塑身产品因而成为市场新宠。向来以简约舒适见称的无印良品 MUJI，近期推出的一款「收腹神裤」，凭借惊人效果及舒适穿著感，在社交媒体上掀起热话，成为备受追捧的焦点单品。

无印良品 MUJI「收腹神裤」一穿即告别小肚腩

无印良品在日本推出了一款名为「棉混腹部清爽柔软束裤」的新品。官方宣传强调其「柔软、不勒身、瞬间平腹」的特性，并附上令人震撼的实测对比图。图片显示，模特儿穿上前小腹明显，穿上后腹部线条瞬间变得平坦，臀型也更显圆润，整体视觉上达到显瘦效果。

告别传统束缚 「收腹神裤」3大心机设计

这款被誉为「神级单品」的收腹裤，其神奇效果归功于多项贴心设计。与坊间许多强调紧绷的塑身裤截然不同，MUJI 收腹裤的腹部位置采用「双层布料构造」，透过物理加压，温和地收紧腹部赘肉，实现「平腹」的视觉魔法。

它的腰部亦完全不使用橡皮筋胶带，避免了紧绷勒肉的不适感，即使长时间穿著依然舒适。而在臀部，则巧妙运用3D立体剪裁及抓皱细节，自然地提托臀部线条，塑造出迷人的「蜜桃臀」。此外，裤脚与侧面均采用无痕设计，让女性在配搭紧身裤或裙装时，无需再为尴尬的内裤痕迹而烦恼。其亲肤的棉混物料及可单穿的双层裤档设计，更确保了全天候的透气与舒适。

日港两地掀热潮 一裤难求成「断货王」

这款集舒适、无痕与塑形功能于一身的「收腹神裤」提供百搭的黑色与杏色，在日本的定价为1,990日圆（含税，约105港元），一上市便引爆抢购潮，所有颜色及尺寸火速售罄。而香港无印良品官方网站则将收腹裤定名为「有机棉混塑身内裤」，售价158港元，但页面同样显示目前暂无存货，足见其受欢迎程度。

 

资料来源：muji_global

 

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