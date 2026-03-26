港人热议日常悭钱5大秘招！出街带水樽/去餐厅攞纸巾 1点惹网民共鸣：做到已经悭好多

香港物价高涨，生活开支大，悭钱成为不少港人的生活课题。近日，有网民在社交平台发文，分享日常悭钱秘诀，更掀起一众网民讨论，本文整理出5大悭钱秘招，包括外出自备水樽、到连锁食肆取免费纸巾等，其中1招惹网民共鸣，直言：「成功做到已经悭好多！」即看下文了解详情。

港人热议日常悭钱5大秘招！出街带水樽/去餐厅攞纸巾

近日，有港人在Threads以「第一届悭钱大赛」为题发文，好奇其他网民日常的悭钱大法。楼主分享，指如果外出没有带纸巾，不会到便利店购买迷你袋装纸巾，而是会到超市或药房直接入手12包装的袋装纸巾，以单价来说价钱会较为划算。帖子随即引来众多网民讨论，以下总结出5大港人日常悭钱秘招：

1. 出街带水樽

其中最多人提到的是「出街带水樽」，不少网民留言：「饮水唔会买，带樽出街用扑水app」、「我都自备水樽，行路唔止悭钱仲健康」；更有部分打工仔表示，会在公司装水带回家，「返工饮水不特止，仲会装1L拎返屋企」、「公司叉电斟水」、「系公司叉电斟水必定做！」

2. 去餐厅攞纸巾

去连锁快餐店或咖啡厅用餐时，部分店家会提供纸巾供顾客使用，有网民表示，当需要纸巾时会去餐厅或商场厕所取免费纸巾，「无带tissue出街嘅情况下，去starbucks𠮶啲连锁快餐店，扮有帮衬然后拎免费的」、「我直接去商场嘅厕所拎纸巾」、「冇纸去麦当劳厕所攞纸，唔使钱最悭」、「去相熟嘅coffee shop直接攞佢𠮶啲napkin（餐巾纸）。」

3. 买饭叫「多饭」分两餐

有职场打工仔指，平日在连锁餐厅或两餸饭店买外卖午餐时会要求「多饭」，然后「一餐当两餐食」：「买饭叫多饭，然后分装夜晚食」、「外卖多咗嘅饭会整炒饭」、「叫三餸饭多饭再分两餐食」、「一个谭仔食2餐」、「一餐当两餐食，夜晚食唔晒再听日带返公司叮饭。」

4. 节省交通花费

香港交通方便，公共交通工具四通八达，不少网民表示会特意研究各种交通优惠，务求以最低的车资到达目的地，「屋企住坑口，公司喺湾仔，搭地铁8:15前喺北角出闸再行返公司（75折优惠唔洗$5）」、「买九巴月票， 一个月一次钱，去边都搭，过海返工都唔心痛」、「等最平巴士，睇下地铁早一站系咪平啲，系就落车再行过去」；也有网民选择走路，「1小时路程内既话，行路返工/放工，顺便当减肥，一举两得！」

5. 买日用品格价

为节省日用品开支，不少网民表示会在购买前「格价」，「留意各种优惠，做唔同嘅会员换coupon」、「买日用品会去消委会格价网 check 价钱，每日更新」、「超市88折扫货，睇埋有咩赠品啱洗，再lam埋其他优惠（eg Club积分、手机八达通）。」

1招惹网民共鸣：成功已经悭好多

日常「悭钱」秘诀引来不少网友热议，除了上述5点，有1做法更意外引起网民共鸣。起因是有网民留言，认为只要成为「极简主义者」，即可节省大量开支，「Minimalism（极简主义） 执行者，好多嘢得一件，例如梳/帽/颈链/银包」，不少网民认同：「其实净系执行到minimalism一项已经悭好多。」

也有网民提出其他悭钱秘招，「放假唔出街，屋企食」、「睇下屋企有冇胶樽，入$0.1机赚钱」、「倒厨余或回收，去赚礼劵」、「见街边派嘢就排队」、「平时约朋友出街都系七点左右就返到屋企，同屋企人食饭，唔会自己喺出面食。」

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文：Y