上环文武庙成「求职胜地」？网民揾工半年拜完即收Offer：要去还神！附参拜步骤

上环文武庙成为「求职胜地」？香港职场市道低迷，裁员潮不断，不少打工仔面临失业压力，求职过程格外艰难。近日，有网民指求职苦等半年无果，于是前往位于上环的文武庙参拜文武二帝后，一星期内竟连收4个「靓仔Offer（取录通知）」，亦有其他网民分享成功经历，兴奋直呼灵验：「要去还神！」迅速引起网民热议，各位有兴趣前往参拜的善信，即看下文了解参拜步骤。

上环文武庙成「求职胜地」？网民揾工半年拜完即收Offer：要去还神！

近日有Threads网民分享，称待业半年揾工无果，形容「啲offer都kam kam地」，前往上环文武庙参拜后，竟在一个星期内连收4个工作录取通知，而且十分满意待遇，大赞：「只可以讲真系好灵，文武帝唔系同你已读only，佢直头细心聆听！」

另一位网民则表示裸辞历经2个月，一直找不到合适工作：「呢两个月好似放假但又冇放到咁，每日都喺度乱谂嘢」，直至她听闻中环文武庙灵验，决定前往一试，没想到拜神后好消息接踵而来，直呼灵验：「嚟紧去还神先！」

上环文武庙主要供奉谁？

位于香港上环荷李活道文武庙为香港法定古迹，是香港历史最悠久的庙宇之一。由文武庙、列圣宫和公所三幢建筑物组成。文武庙主要供奉文昌（文帝）及武帝（关帝），文昌帝君主管文运、智慧、学业、考试、事业发展、升职加薪。适合求职、面试、考试或想思绪清晰的人；而关圣帝君主管忠义、财运、贵人运、人脉、生意顺利，适合打工仔、销售或想避小人、求事业稳定的人。善信来文武庙，有的祈求学业猛进、有的祈求事事顺景。

善信可以在庙内购买元宝衣纸、一扎细香、三枝长寿香及香油钱，奉上香火诚心祈福。其他供品例如生菜寓意「生财」；圆形的橘子类水果则代表圆满和顺利。

上环文武庙参拜步骤

有兴趣前往参拜的善信记得留意以下参拜步骤：

入庙后在自助售卖机或柜台向工作人员购买宝烛，包括宝烛$58/份，包括长寿香(大)、雪梨香(细)、爉烛一对及元宝。 燃点香烛，诚心向位于庙中央的文武二帝祈求，报上姓名、住址，可默念事业、求职、面试顺利等心愿 上香：长寿香插在中间大香炉；蜡烛插在两边香炉；每个小香炉分别插一柱雪梨香。 元宝可放在中间祭坛或指定收集箱 如需求签，可问工作人员领取签筒，签文$3/张，可在现场找专人解读 祈求后可摸文昌笔（求智慧/思绪清晰）或金鹿沾运气（金鹿不同部位有不同寓意：鹿角求智慧、鹿脸求人缘等，庙内有金箔可买贴） 愿望达成记得还神答谢。

上环文武庙

地址：香港岛上环荷李活道124至126号

交通：上环地铁站A2出口步行8分钟

开放时间: 上午八时正至下午六时正

网址按此

来源：Threads